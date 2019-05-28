Son Dakika Haberleri: Aras, Birlik Ve Çalışmanın Önemine Vurgu Yaptı

Aras, Birlik Ve Çalışmanın Önemine Vurgu Yaptı

1 saat önce

Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, iftara katılan tüm misafirlerine teşekkür ederek başladığı konuşmasına şirketin kuruluş yıllarına dayanan bir hikayeyi anlatarak çalışmanın ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Aras, Birlik Ve Çalışmanın Önemine Vurgu Yaptı, System.String[]

Raf sistemleri üretimi konusunda Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Gökçelik A.Ş. geleneksel olarak düzenlediği aile iftarında çalışanlarıyla bir araya geldi. Sheraton Hotel'de düzenlenen organizasyon, çalışanlar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Dünya ve Türkiye'nin ekonomik anlamda zor bir dönemden geçtiğinin altını çizen Aras, zor dönemlerin üstesinden gelmenin tek çıkış yolunun birlik ve beraberliği koruyarak daha çok çalışmak olduğunu hatırlattı. Bugün yalnızca Türkiye'de değil dünya pazarında da söz sahibi bir şirket olmalarının, çalışanlarının özverili yaklaşımları sayesinde olduğunu belirten Aras, çalışanlarına teşekkür etti.

Tasavvuf Musikisi Sanatçısı Murşid Kavurmacı ve saz ekibinin renk kattığı gece, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:09 Kaynak: Bültenler
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