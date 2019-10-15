Son Dakika Haberleri: Aras Bulut İynemli: Bir umut hikayesi anlatıyoruz!
Son Dakika Magazin Aras Bulut İynemli: Bir umut hikayesi anlatıyoruz!

Aras Bulut İynemli: Bir umut hikayesi anlatıyoruz!

57 dakika önce

Aras Bulut İynemli'nin başrollerden biri olduğu 7.Koğuştaki Mucize'nin galasında oyuncular büyük heyecan yaşadı.

Aras Bulut İynemli'nin başrollerden biri olduğu 7.Koğuştaki Mucize'nin galasında oyuncular büyük heyecan yaşadı.

#ArasBulutİynemli #7KogustakiMucize

Aras Bulut İynemli: Bir umut hikayesi anlatıyoruz!

Aras Bulut İynemli, Mucize, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seda Sayan, Yemekteyiz'de herkese bir verilmesini yasakladı
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet, YPG yanlısı spikere verdiği cevaplarla alkış aldı Azeri şarkıcıdan Mehmetçik için duygulandıran video: Son nefesimize kadar Türkiye diyeceğiz 5 yıldır aydınlatılamayan cinayetin altından yasak aşk çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 09:04:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aras Bulut İynemli: Bir umut hikayesi anlatıyoruz!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]