Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişki herkesi şaşırttı

Ekranların iki yıldızı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner hakkında az bilinen bir gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı.

AKRABA ÇIKTILAR

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Mete karakteriyle şöhrete kavuşan Aras Bulut İynemli'nin, Miray Daner ile akraba olduğu öğrenildi.





İKİ ÜNLÜ İSMİN SEVENLERİ ŞAŞKIN

Yer aldıkları her projede isimlerinden sıkça söz ettiren ikilinin kuzen oldukları ortaya çıktı. Bu gerçeği öğrenen ikilinin sevenleri büyük şaşkınlık yaşadılar.