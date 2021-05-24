Aras Bulut İynemli'nin yürüyen evi - Son Dakika

Aras Bulut İynemli'nin yürüyen evi

24.05.2021 07:41
Aras Bulut İynemli'nin yürüyen evi, System.String[]

ABD'de 2008 yılında patlak veren mortgage krizi, tüketici alışkanlıklarını kökten değiştirmişti.

ABD'de 2008 yılında patlak veren mortgage krizi, tüketici alışkanlıklarını kökten değiştirmişti. Ömür boyu ev kredisi ödememek için küçük evlere yatırım yapan halk, böylece "tiny house" akımını başlatmıştı. Çoğu kez tekerlek üzerinde kurulu olan bu küçük evler, pandemiyle birlikte şehirden doğaya kaçmak isteyenler sayesinde dünyada moda oldu!

<a class='keyword-sd' href='/aras-bulut-iynemli/' title='Aras Bulut İynemli'>Aras Bulut İynemli</a>'nin yürüyen evi

Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin de bu akıma kayıtsız kalamadığını öğrendim.

İzmir- Seferihisar'da bir arazi satın alan İynemli, buraya büyük bir villa yaptırmak yerine kendine yürüyen bir ev almış.

Tekerlekler üzerindeki evini arzu ettiği gibi dekore ettiren ünlü oyuncunun bu merakı için 300 bin lira harcadığını duydum.

Dizi çekimleri biter bitmez kız arkadaşı oyuncu Bige Önal'la birlikte Seferihisar'a gidecek olan İynemli, yaz boyunca "tiny house"unun tadını çıkaracak.

Aras Bulut İynemli'nin yürüyen evi

Çarşamba akşamı nişan var

Şubat ayında söz kesen Pırıl Çetindoğan ve Gökhan Kokuludağ, çarşamba günü nişan yapacak. 18 Eylül'de nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, öncesinde geleneklere uyarak küçük bir nişan partisi organize ediyor. Yurtdışındaki arkadaşlarını da nişan için Türkiye'ye çağıran çift, misafirlerini Pırıl Çetindoğan'ın ailesinin sahibi olduğu Pera Palace Hotel'de ağırlayacak. Nişan partisi de yine kız tarafının evinde, Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan'ın yalısında yapılacak.

Çiftin evlendikten sonra Etiler'deki Maya Residences'da oturacaklarını da öğrendim. Geçen hafta lüks siteden ev alan Gökhan Kokuludağ, hemen eve mimar sokarak tadilata başladı. Evi baştan aşağı yeniden yaptıracak olan çift, büyük tadilat öncesi komşularına jest yaptı. Ev ev dolaşarak komşularına birer paket çikolata dağıtan ve şimdiden gürültü için özür dileyerek anlayış isteyen çiftin bu davranışı site sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

Aras Bulut İynemli'nin yürüyen evi

Pamir bebeğe baby shower partisi

Futbol dünyasının ünlü ismi Vedat İnceefe ve tasarımcı eşi Esra İnceefe'nin ikinci kez anne-baba olmak için gün saydığını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız...

Aras Bulut İynemli'nin yürüyen evi

Önceki gün Pamir bebek için baby shower partisi yapıldı.

Esra İnceefe'nin yakın dostu Öznur Yakın'ın ev sahipliği yaptığı partiye Serra Karadeniz, Elçin Ateş, Ebru Erberdi ve Göknur Karadağ da katıldı.

Aras Bulut İynemli'nin yürüyen evi

29 Haziran'da doğum yapmaya hazırlanan Esra İnceefe, dostlarının bu jesti karşısında büyük mutluluk yaşadı. Bu arada 7 yaşındaki Emir de kardeşine kavuşmak için gün sayıyormuş. Şimdiden aileyi tebrik ediyor, Pamir bebeği sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum.

Aras Bulut İynemli'nin yürüyen evi

Misafirlerini bekliyor

Bir Alaçatı klasiği haline gelen Limon Köyiçi, beşinci yılında misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor. Mekanın kurucu ortaklarından Yasin Becek'le konuştum. "Hepimiz için zor geçen bir sürecin içindeyiz. Artık biraz daha rahatlamak, eski alışkanlıklarımıza tedbiri elden bırakmadan dönmek istiyoruz" dedi ve şunları ekledi:

"Limon Köyiçi'nde aldığımız önlemlerle misafirlerimize üst düzey bir konfor ve hijyen sunarken dünya mutfağının en seçkin reçetelerini hazırlıyor, yerel tatlarla menümüzü zenginleştiriyoruz. DJ Yiğit Özdemir de özel seçkileriyle konuklarımıza keyifli bir ortam sunuyor."

Aras Bulut İynemli'nin yürüyen evi
Aras Bulut İynemli'nin yürüyen evi

Amerika Birleşik Devletleri, Aras Bulut İynemli, Seferihisar, Bige Önal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aras Bulut İynemli'nin yürüyen evi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu Kırklareli'nde dikkat çeken koronavirüs önlemi: Toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı Kırklareli'nde dikkat çeken koronavirüs önlemi: Toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı Eşinin arkadaşıyla aşk yaşayan pilotu hatası ele verdi! Eşinin arkadaşıyla aşk yaşayan pilotu hatası ele verdi! "Reklamlar sona erdi, filme devam" paylaşımını eşi gördü Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Selanik göçmenleriyle ilgili kullandığı ifadelerle tepki çeken Akçakoca müftüsü açığa alındı Selanik göçmenleriyle ilgili kullandığı ifadelerle tepki çeken Akçakoca müftüsü açığa alındı Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı

Son Dakika Haberleri
17:42 Müşteri, "Maske takın" diye uyaran market çalışanının burnunu kırdı
17:39 Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?
17:35 Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun sosyal paylaşım sitelerindeki takipçi sayısı yarım milyarı aştı
17:27 Taksim'de ekipler parfümlerini aldı, seyyar satıcı boğazına döner bıçağı dayadı
17:25 Ali Koç'un teknik direktör adayları netleşti: Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor
17:22 Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve korumasının gözaltına alındığı öğrenildi
16:55 Fenerbahçe'de Gustavo depremi: Emre Belözoğlu varsa, ben yokum!
16:51 Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı Funda Aksu, aralarında ilişki olmadığını söyledi
16:13 İtalya'da düşen teleferik nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti
15:57 Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda
İsrail yönetimi Şeyh Cerrah mahallesini açık hava cezaevine dönüştürdü! Giriş-çıkışlar yasaklandı İsrail yönetimi Şeyh Cerrah mahallesini açık hava cezaevine dönüştürdü! Giriş-çıkışlar yasaklandı         
07:31
Fransa sokaklarında Burak Yılmaz çılgınlığı! Milli futbolcu için yaptıkları tezahürat kameralara yansıdı Fransa sokaklarında Burak Yılmaz çılgınlığı! Milli futbolcu için yaptıkları tezahürat kameralara yansıdı         
00:41
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon oldu Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon oldu         
23:46
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı! Dikkat çeken sözler İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı! Dikkat çeken sözler         
23:24
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isim Halil Falyalı'nın Haluk Kırcı'yla fotoğrafları ortaya çıktı Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isim Halil Falyalı'nın Haluk Kırcı'yla fotoğrafları ortaya çıktı         
20:21
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz? Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?         
17:40
Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti         
17:26
8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor         
14:44
Akülü araba ihtiyacı bahanesiyle kandırılan Engin Altan Düzyatan, dolandırıldı Akülü araba ihtiyacı bahanesiyle kandırılan Engin Altan Düzyatan, dolandırıldı         
12:17
Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş         
11:53
Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı         
11:51
Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu         
11:31
Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:03
Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 08:06:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aras Bulut İynemli'nin yürüyen evi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement