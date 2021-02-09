Aras Bulut İynemli, performansıyla Çukur'a damga vurdu - Son Dakika

Aras Bulut İynemli, performansıyla Çukur'a damga vurdu

09.02.2021 00:28

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur, bu hafta Aras Bulut İynemli'nin güçlü performansı ile konuşuldu. Rolü gereği çoban kılığına giren ünlü oyuncu, izleyici tarafından ayakta alkışlandı.

Ay Yapım'ın imzasını taşıyan Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur, bu akşam yayınlanan yeni bölümü ile çok konuşuldu. Nevşehir'de çekilen dizinin yeni bölümüne, Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin performansı damga vurdu.

Aras Bulut İynemli, performansıyla Çukur'a damga vurdu

ÇOBAN KILIĞINA GİRDİ

Güçlü kadrosu ve olay örgüsüyle her bölüm izleyiciyi ekrana kilitleyen reyting rekortmeni dizide bu hafta, senaryo gereği İynemli, çoban imajı ile ekran karşısına çıktı. Düşmanı Kulkan Erdenet tarafından Afganistan'a sürülen Yamaç karakterindeki Aras Bulut, hem imajı hem de güçlü performansı ile seyirci tarafından ayakta alkışlandı.

Aras Bulut İynemli, performansıyla Çukur'a damga vurdu

FİLMDEKİ KARAKTERİNE BENZETİLDİ

Sosyal medya platformlarında en çok konuşulanlar arasına giren Aras İynemli'ye, binlerce yorum geldi. Oyuncunun dizinin 115. bölümündeki performansı, rol aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmindeki karakterle özdeşleştirildi.

İşte Aras Bulut İynemi'nin performansıyla ilgili atılan bazı tweetler:

Aras Bulut İynemli, performansıyla Çukur'a damga vurdu
Aras Bulut İynemli, performansıyla Çukur'a damga vurdu
Aras Bulut İynemli, performansıyla Çukur'a damga vurdu
Aras Bulut İynemli, performansıyla Çukur'a damga vurdu
Aras Bulut İynemli, performansıyla Çukur'a damga vurdu
Aras Bulut İynemli, performansıyla Çukur'a damga vurdu

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Son Dakika Magazin Aras Bulut İynemli, performansıyla Çukur'a damga vurdu - Son Dakika Magazin


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