Aras Bulut İynemli, performansıyla Çukur'a damga vurdu

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Ay Yapım'ın imzasını taşıyan Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur, bu akşam yayınlanan yeni bölümü ile çok konuşuldu. Nevşehir'de çekilen dizinin yeni bölümüne, Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin performansı damga vurdu.

ÇOBAN KILIĞINA GİRDİ

Güçlü kadrosu ve olay örgüsüyle her bölüm izleyiciyi ekrana kilitleyen reyting rekortmeni dizide bu hafta, senaryo gereği İynemli, çoban imajı ile ekran karşısına çıktı. Düşmanı Kulkan Erdenet tarafından Afganistan'a sürülen Yamaç karakterindeki Aras Bulut, hem imajı hem de güçlü performansı ile seyirci tarafından ayakta alkışlandı.

FİLMDEKİ KARAKTERİNE BENZETİLDİ

Sosyal medya platformlarında en çok konuşulanlar arasına giren Aras İynemli'ye, binlerce yorum geldi. Oyuncunun dizinin 115. bölümündeki performansı, rol aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmindeki karakterle özdeşleştirildi.

İşte Aras Bulut İynemi'nin performansıyla ilgili atılan bazı tweetler: