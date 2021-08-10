Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddiası

Final yapan Çukur dizisindeki performansıyla adından söz ettirmeye devam eden oyuncu Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bige Önal ile 6 yıllık ilişkisini bitirdi. Ayrılık haberiyle günlerce konuşulan İynemli'nin şimdilerde Çukur'daki rol arkadaşı Damla Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edildi.

DAMLA'NIN PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Sosyal medyada hızla yayılan aşk iddiasında, çiftin birlikteliklerini gizli tutmaya çalıştıkları ve şimdilerde İzmir'de bir karavan evinde kaldıkları ileri sürüldü. Geçtiğimiz aylarda nişanlısı Ushan Çakır ile ayrılan Sönmez'in Instagram hesabından bulut adam görselini kendisini öpüyormuş gibi paylaştığı kare de Aras Bulut İynemli ile aşk iddiasını güçlendirdi.

AŞK İDDİASINA YALANLAMA GELDİ

İynemli'nin bağlı olduğu menajerlik şirketi, kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan aşk iddiası için açıklama yaptı. Art İstanbul menajerlik şirketi, açıklamasında "Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.