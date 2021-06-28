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Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcek'te açtı - Son Dakika

Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcek'te açtı

28.06.2021 07:41
Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcek'te açtı, System.String[]

TEKNEDE DANSRol aldığı "Çukur" dizisi final yapan Aras Bulut İynemli, oyuncu sevgilisi Bige Önal'la yaz tatilinin startını verdi.

TEKNEDE DANS

Rol aldığı "Çukur" dizisi final yapan Aras Bulut İynemli, oyuncu sevgilisi Bige Önal'la yaz tatilinin startını verdi. Tekne tatilini tercih eden ünlü çift önceki gün Göcek'te objektife takıldı. İynemli bir ara cep telefonundan müzik açıp dans etti, Önal da sevgilisine eşlik etti.

Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcek'te açtı

ARKADAŞLARI UYARDI

Ancak muhabirlerin görüntü aldığını fark eden teknedeki arkadaşları ünlü çifti uyardı. İynemli teknedeki bir görevliyi zodyak botla çevrede gazeteci olup olmadığına bakması için gönderdi.

Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcek'te açtı

Ünlü oyuncu gazetecilerin olduğunu öğrenince teknenin içine girip kamaraların pencerelerini kapattırdı.

Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcek'te açtı
Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcek'te açtı

Aras Bulut İynemli, Bige Önal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcek'te açtı - Son Dakika Magazin


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