Aras Dağları'nda sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor - Son Dakika

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Aras Dağları, ziyaretçilerine sonbahar ve kışı aynı anda yaşama fırsatı sunuyor.

Iğdır ile Ağrı sınırlarında yer alan Aras Dağlarının zirveleri etkili olan kar nedeniyle beyaza bürünürken, daha düşük rakımlı bölgelerdeki ağaçlık alanlar da sonbaharın eşsiz güzelliklerine sahne oluyor.

Bölgede 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı da zirvesinden eteklerine kadar inen kar örtüsüyle bölgenin doğal güzelliklerine renk katıyor.