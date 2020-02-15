Iğdır'da görev yapan İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, Aras Dağları'nın eteklerindeki köylerin yollarını açmak için gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli sıra dağlarından olan Aras Dağları'nın eteklerindeki köylerin yolları, bölgede etkili olan kar ve tipinin etkisiyle sık sık ulaşıma kapanıyor.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresince kurulan karla mücadele ekipleri, sınıfında en iyi iş makineleri ve karla mücadele araçlarıyla aralıksız bir çalışma yürütüyor.

Her gün erken saatlerde kurumun harekat merkezinde toplanan ekipler, yakıt ikmali yaptıktan sonra kar ve tipinin yoğun yaşandığı bölgelere hareket ediyor.

Gece gündüz çalışıp yoğun bir tempoyla köy yollarında karla mücadeleyi sürdüren ekipler, bazen günlerce kar kütlelerini aşmak için mücadele edip, köydeki vatandaşların şehre ulaşımını sağlıyor.

Kepçe operatörü Hasan Güneş, AA muhabirine, kış ayları gelince dağlık bölgelerde aralıksız olarak karla mücadele ettiklerini söyledi.

Zamanı gözetmeksizin kapanan yolları açmak için çalıştıklarını belirten Güneş, "İnsanın olduğu yerde yaşam var, biz de onlara yardım etmek için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Çocuklarımız, ailemiz, eşimiz bizi merak etmesinler, bu bizim işimiz." dedi.

Yolları ulaşıma açmanın yanı sıra sağlık ekiplerinin ve öğrencilerin de yardımına koştuklarını anlatan Hasan Güneş, "Vatandaşların olumsuz hava şartlarında mağdur olmaması adına her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Her bir ekibimizde greyder, kepçe, kar savuran ve personel taşıyıcılar bulunuyor." diye konuştu.

"Bazen geceleri dahi çalışmamız gerekiyor"

Greyder operatörü Engin Gültekin de vatandaşların mağdur olmaması için kendi rahatlarını hiçe saydıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Burası genellikle yoğun tipi ve kar altında. Özellikle şiddetli rüzgarın, fırtınanın yaşandığı bu noktalarda karla mücadele ederken adeta zamanla yarışıyoruz. Bu mücadelede çalışan mesai arkadaşlarımı kutluyorum. Bir yandan kapalı yolları açıyoruz, diğer taraftan kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Günler süren bir yol açma çalışmasında bazen geceleri dahi çalışmamız gerekiyor."