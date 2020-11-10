Aras EDAŞ araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika

Engebeli arazi yapısı ve çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Doğu'da enerji dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ, iklim şartlarına uygun araçlarla filosunu güçlendirdi. Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, kırsalda hizmetlerin aksamaması için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Sorumluluk bölgesinde çözüm ve inovasyon odaklı çalışmaları ile adından söz ettiren Aras EDAŞ, kış mevsimi öncesi çok amaçlı arazi araç filosunu genişleterek gücüne güç kattı. Bölgenin zorlu kış koşulları ile başa çıkabilmek ve ulaşılması güç olan yerlere hızlı bir şekilde müdahale etmek için makine parkı güçlendirildi. Arıza bakım onarım hizmetlerinde görev yapan mobil ekiplerin kullanacağı farklı gruplardaki 500 adet yeni araç, araç filosuna dahil edildi.

Doğu Anadolu Bölgesinde ağır kış şartlarına rağmen 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini ifade eden Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, "Gerek mevsim gerekse coğrafi koşullar açısından Türkiye'nin en zor bölgesinde görev yapıyoruz. 7 il, 58 ilçe, 3 bin 500 köyde hizmet veriyoruz. Bir milyona yakın abonemiz var. Dolayısıyla bizim bu şartlara uygun araç, ekip ve ekipman oluşturmamız çok önemli. Ekiplerimizi her türlü şartta görev yapacak şekilde eğitiyoruz. Araç filomuza yeni araçlar takviye ederek sayıyı artırdık" dedi.

Akbaş, "Sunduğumuz yeni uygulamalar ve hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızı sürekli güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM