Aras EDAŞ ekipleri karantina altında olan köylere ışık oldu - Son Dakika

Doğu Anadolu'ya enerji dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ, pandemide karantina altında olan köylere girerek, elektrik sorunu yaşayan köylerin yardımına koşuyor. Arızaların bakım onarımını da yapan ekipler özel kıyafetler kullanarak, iş güvenliğinden de ödün vermiyor. Öte yandan karantina altındaki köyde çalışma yapan ekipler drone ile havadan görüntülendi.

'Enerjimiz her kese yeter' sloganı ile hareket eden Aras EDAŞ Arıza Bakım Onarım ekipleri, karantina altında bulunan Erzurum'un Horasan İlçesi'ne bağlı Kemerli köyüne giderek bakım onarım çalışması yaptı. İş güvenliğinin yanı sıra korona virüs tedbirlerini de elden bırakmayan ekipler, karantina bölgesine sağlık çalışanları gibi özel kıyafetler ile girdiler. Giriş çıkışların yasak olduğu 70 haneli köye özel izin ile kontrollü bir şekilde giren arıza bakım onarım ekipleri, arızayı kısa sürede gidererek vatandaşlara ışık oldular.

Aras EDAŞ Horasan İşletme Şefliğine bağlı arıza bakım ekibi karantinada elektrik olmayan köylere enerji bağladı. Özellikle zorlu kış ve pandemi şartlarında gelen ihbarları titizlikle değerlendiren ekipler, kısa sürede elektrik ihtiyacı olan bölgelere giderek sorunu çözüyor. Son günlerde artış gösteren korona virüs vakalarına rağmen görevlerini yerine getirmeye devam eden ekipler, karantina altında bulunan köy ve mahallelere özel izinle girerek vatandaşlara ışık sağlıyor.

Karantina altında bulunan köylere de yardım etmek zorunda olduklarını belirten Aras EDAŞ arıza ekip şefi İsmail Aras, "Karantina altında olan köylere dahi hizmet vermek zorundayız. Şu an bu köye giriş çıkışlar yasak ama mecburen biz gelmek durumundayız. Biz durursak hayat durur. Görev yaparken iş güvenliğine çok önem veriyoruz, altımızda yanmaz yeleklerimiz ve özel botlarımız var. Bunun üzerine de pandemi tedbirleri doğrultusunda tulum giyerek maske takmak zorundayız. İlk günlerde zorlanıyorduk, tedirgin oluyorduk bize de virüs bulaşır mı diye. Aldığımız tedbirlerin yardımıyla da şimdi alıştık" dedi. - ERZURUM