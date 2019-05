Aras EDAŞ ekiplerinin zorlu ramazan mesaisi

Ağrı'da zorlu kış mevsimini geride bırakan Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) ekipleri, ramazanda da kent genelindeki enerji hatlarında kontrol ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazanda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekip sayısını çoğaltarak gece gündüz vardiyalı çalışan Aras EDAŞ ekipleri, arızalara zamanında müdahale etmek için yoğun çaba gösteriyor.

Karların erimesiyle, özellikle yüksek rakımlı dağlık alanlarda meydana gelen arızaları onarmak için çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, vatandaşlara kesintisiz enerji sağlamak amacıyla zorlu doğa şartlarına rağmen çalışmalarına devam ediyor.

İl merkezi ile 7 ilçede çalışmalarını sürdüren ekipler, araçların gidemediği dağlık ve uzak bölgelere çoğu zaman yürüyerek ulaşmaya çalışıyor.

Ramazanda oruç tutarak zor şartlar altında ibadetlerini gerçekleştiren ekipler, son olarak il merkezine yaklaşık 30 kilometre uzakta bulunan Çatalipaşa köyü çevresindeki enerji hatlarında onarım çalışması yaptı.

Zorlu coğrafya şartlarındaki arızaları gidermek için dağ ve dereleri yürüyerek aşan ekipler, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

"Kışa hazırlık yapıyoruz"

Ağrı Aras EDAŞ Sistem İşletme Mühendisi Vahdet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zor bir kış mevsimini geride bıraktıklarını söyledi.

Kışın dondurucu soğuklarda çalıştıklarını, yazın da 2 bin 500 rakımlı bölgelerde zorlu coğrafyada enerji hatlarında onarım çalışması yaptıklarını belirten Polat, şöyle konuştu:

"Kışın araçların ulaşamadığı yerlere atlar ve kar araçlarıyla ulaştık. Kırsalımız yüksek ve zorlu bir yer. 150 kişilik bakım ve onarım ekibimiz var. 7 gün 24 saat 550 bin vatandaşımıza kesintisiz enerji sağlamak adına sahalardayız ve çalışıyoruz. Kışa hazırlık için bakım ve onarım çalışması yapıyoruz. Kırsal alana yayılmış hattımızı güçlendirip kışın vatandaşlarımıza daha sağlıklı enerji vermek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Vatandaşların, enerji kesintisi olmadan bayramını geçirmesini amaçladıklarını anlatan Polat, "Ramazan ayında enerjiye daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız da bu şekilde çalışmalarını yürütüyor. İşimiz hem ağır hem tehlikeli. Vatandaşlarımızı memnun etmek dına sahalardayız. Büyük ölçüde şebekelerimizi yeniledik. Kesintilerimiz artık minimum." diye konuştu.

"Zorlu hava şartlarında çalışıyoruz"

Bakım ve onarım ekibinden Ali Talip Polat ise Çatalipaşa ve Dedemaksut köyleri arasında çalışma yaptıklarını ifade etti.

"Ramazanda vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oruçlu çalışmak zor ama enerjimiz her şeye yeter." diyen Polat, şunları söyledi:

"İnsanımıza yardımcı olmak için bakım ve onarım çalışması yapıyoruz. İl merkezi ve ilçelerde tüm ekipler çalışıyor. Oruçlu olmamıza rağmen elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Zorlu iklim ve hava şartlarında çalışıyoruz. Bazen araçların giremediği yerlerde yürüyerek dağ ve yamaçları çıkıyoruz. Gerektiği zaman köylülerden at alıp gidip geliyoruz. Derelerin olduğu yerlerde çizmelerle suyu geçmeye çalışıyoruz. Kesintisiz enerji vermek için tüm ekiplerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gönül ister ki kesintisiz enerji her zaman olsun."

