Aras EDAŞ Genel Müdürü Akbaş'a Bakanlık başarı ödülü verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aras EDAŞ Genel Müdürü Akbaş'a Bakanlık başarı ödülü verildi - Son Dakika

Aras EDAŞ Genel Müdürü Akbaş'a Bakanlık başarı ödülü verildi

6 saat önce

ARAS EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş'a ARGE Çalıştayı Başarı Ödülü verildi.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Akbaş'a Bakanlık başarı ödülü verildi, System.String[]

ARAS EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş'a ARGE Çalıştayı Başarı Ödülü verildi.


Edinilen bilgiye göre, Enerji Bakanlığı ile ELDER ortaklaşa yürüttükleri başarılı projeler değerlendirilmesinde ARAS üç şirketten biri olmayı başardı.


Ürün geliştirme kategorisinde ARAS EDAŞ ödüle layık görüldü.


ARAS Elektrik'in Akıllı Trafo Geliştirme Projesi Enerji Bakanlığı tarafından benimsendi ve başarılı projeler arasında yerini aldı.


Yapılan değerlendirmede Akıllı Trafo Geliştirme Projesi Enerji Bakanlığı tarafından ödüle layık görülmüş oldu.


EPDK Başarı Ödülü ARAS EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş'a verildi.


Genel Müdür Akbaş, önemli olanın ülkeye bir değer katmak olduğunu söyledi.


Amaçlarının teknolojiyi daha iyi kullanarak halka daha iyi ve sorunsuz hizmet vermek olduğunun ifade eden Akbaş, şöyle dedi:


'Bu tür değerlendirmeler elbette ki çalışma azmimizi artırıyor. Bu ödülü ben tek başıma hak etmedi. Kurumumda çalışan, hizmet eden her arkadaşımın katısı var. Bakanlığımıza ELDER'e kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyorum.' - ERZURUM

CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:07 Kaynak: İHA
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