Aras EDAŞ'tan örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aras EDAŞ'tan örnek davranış - Son Dakika

Aras EDAŞ'tan örnek davranış

6 saat önce

Aras Elektrik Doğubeyazıt İlçe Şefliği'nde engelli rampası bulunmadığı için tekerlekli sandalyesi ile giriş yapmakta zorlanan Ağrı Engelliler Cemiyeti Başkanı olan Oktay Topçi (50), ikinci kez gelişinde büyük sevinç yaşadı.

Aras EDAŞ'tan örnek davranış, System.String[]

Aras Elektrik Doğubeyazıt İlçe Şefliği'nde engelli rampası bulunmadığı için tekerlekli sandalyesi ile giriş yapmakta zorlanan Ağrı Engelliler Cemiyeti Başkanı olan Oktay Topçi (50), ikinci kez gelişinde büyük sevinç yaşadı.


Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde yaşayan yürüme engelli Oktay Topçi, işlem yapmak için gittiği Aras Elektrik İlçe Şefliğine girerken güçlük yaşadı. Yaşadığı problemi ilçe şefi Harun Yıldırım'a aktaran Topçi'nin talebi kısa sürede yerine getirildi. Aras EDAŞ Doğubeyazıt İlçe Şefliği girişine engelle vatandaşlar için rampa yapıldı.


İkinci kez fatura yatırmak için Aras EDAŞ'a giden Oktay Topçi, karşılaştığı manzara karşısında hem şok oldu hem de çok duygulandı.


Diğer kurumlardan da bekliyoruz


Tüm engelliler adına talebini karşılıksız bırakmayan ve kısa sürede yerine getiren Aras EDAŞ ekibine teşekkür eden Topçi, "Doğubeyazıt'ta sadece Kaymakamlık binasında engelli rampası bulunuyordu. Diğer kamu kurumları engelli rampası uygulamasına geçmiyordu. Bizim sesimiz ve talebimizi karşılıksız bırakmayarak engelli rampası yapan Aras Elektrik yetkililerine teşekkür ediyoruz. Aynı duyarlılığı ve pozitif ayrımcılığı diğer kurumlardan da bekliyoruz. Yaşam kalitemizi oldukça düşüren ve sürekli engellerle karşılaşan bizlere duyarsız kalmasınlar. Unutulmasın ki her birey bir engelli adayıdır" dedi. - AĞRI

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bitki çayı içirerek 100 bin liralık aracını çaldılar
Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın Ankara'da 20 sokak hayvanını zehirleyerek öldüren kasap serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 23:08:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aras EDAŞ'tan örnek davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]