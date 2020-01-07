ARAS elektrik esnafın yanında - Son Dakika
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ARAS elektrik esnafın yanında

6 saat önce

ARAS Elektrik Perakende Satış A.Ş., Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) ile imzaladığı protokolle bölgedeki esnaf ve sanatkarların yanında olabilmek için tüketim tutarı üzerinden yüzde 5 indirim almasını sağladı.

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ARAS Elektrik Perakende Satış A.Ş., Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) ile imzaladığı protokolle bölgedeki esnaf ve sanatkarların yanında olabilmek için tüketim tutarı üzerinden yüzde 5 indirim almasını sağladı.


Protokole ESOB Başkanı Rasim Fırat ile birlikte imza atan Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Fahrettin Tunç, "Elektrik faturalarında yüzde 5 indirimden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile yapacakları sözleşme için vergi levhası, yetki belgesi, kimlik fotokopisi ve bunun gibi evraklar ile müracaatlarını bekliyoruz. Bu anlaşmanın esnaf ve sanatkarlara hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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