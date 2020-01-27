Aras Holding'den e-ticaret için yeni teslimat modeli - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aras Holding'den e-ticaret için yeni teslimat modeli - Son Dakika Ekonomi

Aras Holding'den e-ticaret için yeni teslimat modeli

6 saat önce

Aras Holding, e-ticaret teslimatları için geliştirdiği yeni teslimat modeli Jetizz ile müşterilerine pazar günleri de dahil haftanın yedi günü saat 23: 00'e kadar randevulu teslimat hizmeti sunacak.

Aras Holding'den e-ticaret için yeni teslimat modeli, System.String[]

Aras Holding, e-ticaret teslimatları için geliştirdiği yeni teslimat modeli Jetizz ile müşterilerine pazar günleri de dahil haftanın yedi günü saat 23: 00'e kadar randevulu teslimat hizmeti sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama ile kurumsal firmalar kargolarını müşterilerine gün içinde istedikleri saat diliminde teslim ettirebilecek, alıcılar da teslim saatlerini değiştirebilecek.

Aras Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras, holdingin en genç üyesinin Jetizz olduğunu belirterek, "Sektöre yenilikler kazandırmanın vermiş olduğu vizyon ve bilgi birikimimizle e-ticaret teslimatları için yeni nesil markamız olan Jetizz'i hayata geçiriyoruz. Jetizz ile, ülkemizde son yıllarda e-ticaretin hızla büyümesi ve buna paralel olarak her geçen gün farklılaşan müşteri beklentilerini karşılamak için daha hızlı ve daha esnek hizmet üreten bir marka olmayı hedefliyoruz" dedi.

E-ticaret firmalarına özel olarak çıkardıkları yeni markaları için heyecan duyduklarını belirten Jetizz Genel Müdürü Çetin Otçeken, "İnternet üzerinden alışveriş yapan tüketiciler verdikleri sipariş sonrası zamanlarını kargo beklemekle ya da şubelere gidip kargo peşinde koşarak geçirmek istemiyorlar. Sipariş verdikten sonra kargolarının bir an önce kendilerine ulaşmasını ve her aşamasını online olarak takip etmek istiyorlar. Jetizz, ileri teknoloji ile birleştirip yeni nesil taşımacılıkla bu sorunları tamamen ortadan kaldıracak. İsteyen müşterilerimiz web sayfamız üzerinden ve/veya çağrı merkezimizi arayarak kargolarını teslim almak istedikleri saat aralığını değiştirebilecek" dedi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:17 Kaynak: DHA
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