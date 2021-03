Aras'ın filyasyon ekipleri Kovid-19 vakalarını tespit etmek için "aşılmaz" denilen dağları aşıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile en ön saflarda mücadele eden filyasyon ekipleri, hem vakaları tespit etmek hem de hasta olanlara ilaçlarını ulaştırmak için kar ve çamurlu yollara rağmen Iğdır'ın aşılmaz denilen dağlarını aşıp hastaların yardımına koşuyor.

Kovid-19 vakaları açısından düşük riskli iller arasındayken son günlerde vaka sayılarının arttığı kentte oluşturulan 30 filyasyon ekibi, gece gündüz demeden koronavirüsle mücadele için sahada görev alıyor.

Ekipler kent merkezi, ilçe ve köylerdeki hastaların ilaçlarını evlerine kadar ulaştırıp kendilerine teslim ederken hastaneye gelme imkanı olmayanların testlerini evlerinde yapıyor.

Özellikle Tuzluca ilçesinin dağ köylerine bölgede etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım ne kadar zorlaşsa da bu durum filyasyon ekiplerinin hastalara ulaşmasına engel olamıyor.

Filyasyon ekipleri, Aras Dağları'nın eteklerinde, 2 bin 500 rakımlarda bulunan köylere mesafe uzaklığı, kar, yağmur ve çamur demeden varıp Kovid-19 hastalarına ilaçlarını ulaştırmayı başarıyor.

Tuzluca ilçesindeki filyasyon ekibinde görev alan Dr. Zozan Özçalımlı, AA muhabirine, bugüne kadar zorlu coğrafyanın tüm olumsuzluklarına rağmen tüm hastalara ulaştıklarını söyledi.

Her gün düzenli olarak hastaları ziyaret ettiklerini belirten Özçalımlı, "Hastalara iki koşulda gidiyoruz, bazen semptomları olup imkanları olmayan hastalara bazen de pozitif çıkan hastalara gidiyoruz. Her gün öncelikle ekipmanlarımızı, orada gerek duyacağımız çöp poşeti dahil her şeyi hazırlıyoruz." dedi.

Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarından birinde görev yapmanın birçok zorluğu da beraberinde getirdiğini belirten Özçalımlı, "Kışın aslında çok zorluk çektik, yolda kaldığımız, aracımızın kaydığı anlar oldu. Hastaların evlerini bulurken de çok zorlandığımız oldu, çünkü telefon çekmiyor. Ulaşamadığımız hiçbir hasta olmadı, kar kış fark etmedi." diye konuştu.

"Hastalığın yayılmasını engellemek için gerekeni yapıyoruz"

Ekipte görevli Ebe Buse Gümüş, filyasyonda görev alan herkesin mesai, gece ve gündüz demeden seferber olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yolların kapandığı, ulaşamadığımız köyler oldu. Bir şekilde yolları açtırdık, gittik. Hastalara mutlaka ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer bizim tespit ettiğimiz hastalar varsa ve hastaların imkanı yoksa biz kendimiz gidip, bir şekilde ulaşıp testlerini alıyoruz. Eğer pozitif çıkıyorlarsa filyasyonlarını alıp temaslılarını tespit ediyoruz. Temaslılarda semptom varsa onlardan da test alıyoruz. Hastalığın yayılmasını engellemek için gerekeni yapıyoruz. Gece gündüz demeden, saat kaçmış, mesaimiz bitmiş ya da bitmemiş, önemsemeden bütün koşullarda çalıştık."