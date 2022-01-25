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Aras'ın karlı yamaçları dağ köylerine bereket taşıyacak - Son Dakika

Aras'ın karlı yamaçları dağ köylerine bereket taşıyacak

25.01.2022 10:57

Iğdır'da son zamanlarda etkili olan kar yağışı nedeniyle dağ köylerinde yaşam durma noktasına gelirken, çiftçiler kuraklık olmaması için daha fazla kar yağışı bekliyor.

Iğdır'da son zamanlarda etkili olan kar yağışı nedeniyle dağ köylerinde yaşam durma noktasına gelirken, çiftçiler kuraklık olmaması için daha fazla kar yağışı bekliyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Iğdır'ın güneyindeki Aras Dağları'nın eteklerinde yer alan köyleri beyaza bürüdü.

Sahip olduğu coğrafi koşulları ve iklimiyle "Doğu'nun Çukurova'sı" diye adlandırılan, yazın sıcak, kışın işe yağışsız ve ılık iklimiyle bilinen kentte kış tüm zorluklarıyla yaşanıyor.

Kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece civarlarında seyrettiği Iğdır'da, yüksek rakımlı dağ köylerinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.

Kar yağışının yanı sıra tipinin de yoğun şekilde etkili olduğu dağ köylerindeki evler neredeyse tamamen karlar altında kaldı.

Çiftçiler kar yağışının tüm olumsuzluklarına rağmen yaz aylarında kuraklık yaşamamak için karın daha fazla yağmasını istiyor.

Canderviş köyü sakinlerinden Sedat Tuncay, AA muhabirine, özellikle dağ köylerinde kışın tüm zorluklarıyla yaşandığını söyledi.

Yoğun kar yağışından şikayetçi olmadıklarını belirten Tuncay, "Bu yıl kış geçen yıllara göre daha çetin geçiyor, evler kar altında kalmaya başladı. Tabii biz bu halimizden biraz da memnunuz, kar olmazsa, su olmazsa hayat olmaz." dedi.

"Kuraklık her çiftçiye zarardır"

Köylerinde genellikle tipinin etkili olduğunu, kar yağışının tipiyle birleşmesiyle kışın daha da etkili yaşandığını aktaran Tuncay, şöyle konuştu:

"Elimiz duada, evlerimiz daha da kaybolsun ki yazın sıkıntı çekmeyelim. Yazın kurak geçmesin, kuraklık her zaman çiftçiye zarardır. Yaz kurak geçtiği zaman hayvan para etmiyor, ot ve saman pahalı oluyor, bu da çiftçinin cebine büyük zahmet veriyor. Allah'tan dileğimiz daha fazla karın yağması."

Aras'ın karlı yamaçları dağ köylerine bereket taşıyacak
Aras'ın karlı yamaçları dağ köylerine bereket taşıyacak
Aras'ın karlı yamaçları dağ köylerine bereket taşıyacak

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Çukurova, Türkiye, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aras'ın karlı yamaçları dağ köylerine bereket taşıyacak - Son Dakika


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