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SPOR Aras Kargo, Beşiktaş'ın taşıma sponsoru oldu - Son Dakika

SPOR Aras Kargo, Beşiktaş'ın taşıma sponsoru oldu

17.11.2021 13:01

Aras Kargo, Beşiktaş'ın taşıma sponsoru olduMesut Urgancılar: Birlikteliğimizin nice başarılarla taçlanmasını diliyorumAras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın: Spora ve futbola farklı alanlarda desteğimizi sürdürüyoruzALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş ile Aras Kargo arasında taşıma...

Aras Kargo, Beşiktaş'ın taşıma sponsoru oldu

Mesut Urgancılar: Birlikteliğimizin nice başarılarla taçlanmasını diliyorum

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın: Spora ve futbola farklı alanlarda desteğimizi sürdürüyoruz

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş ile Aras Kargo arasında taşıma sponsorluğu anlaşması imzalandı. Anlaşma doğrultusunda Beşiktaş Kulübü'nün ve grup şirketlerinin Türkiye genelinde toplama, dağıtım ve teslimat organizasyonunun tamamını Aras Kargo üstlenecek. Ayrıca Kartal Yuvası sitesinden yapılacak alışverişler de Aras Kargo tarafından taşınacak. Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Sümer ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak mevcut sponsorlarımızla kurumsal ortaklığımızı sürdürmeye devam etmekle birlikte yeni sponsorlarımızla birlikte güçlenmeye devam ediyoruz. Sporun birleştirici ve geliştirici gücünün farkında olan Aras Kargo ile yeni bir iş birliğine başlıyoruz. Siyah-Beyaz gönderilerimizi Aras Kargo'ya emanet ediyoruz. Geçtiğimiz sezon şampiyonu olduğumuz Ziraat Türkiye Kupası maçlarımızın futbol toplarını da sahaya Aras Kargo getirmişti. Birlikteliğimizin nice başarılarla taçlanmasını diliyor resmi taşıma sponsorumuz olan Aras Kargo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldiniz diyoruz" ifadelerini kullandı.

ARAS KARGO GENEL MÜDÜRÜ UTKU AYYARKIN: SPORA VE FUTBOLA FARKLI ALANLARDA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Spora ve futbola farklı alanlarda desteklerini devam ettirdiklerini ifade eden Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Aras Kargo olarak spora ve futbolumuza farklı alanlarda desteğimizi sürdürüyoruz. Türk sporunun en önemli değerlerinden ve Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Beşiktaş'ın kargo iş ortağı olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Önemli bir sorumluluk üstlendiğimizin bilincindeyiz. Günümüz futbolu açısından zamanın doğru kullanımının ve organizasyonun ne kadar değerli olduğu bilinen bir gerçek. İmza attığımız iş birliğinin bu yönden Beşikaş'a büyük katkı sağlayacağı inancındayız. Sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanan, sporu seven ve destekleyen bir markayız. Bu nedenle farklı branşlarda ve farklı şekillerde Türk sporuna sunduğumuz desteği sürdüreceğiz. Yine bu yıl yapmış olduğumuz TFF iş birliği kapsamında temassız teslimat vurgusu ile Türkiye Kupası'ndaki topları ve kupayı sahaya taşıyarak futbol sahalarında daha fazla görüneceğimizin sinyalini vermiştik. Bu yöndeki çalışmalarımız Beşiktaş ile yaptığımız bu önemli iş birliği sayesinde ivme kazanmış oldu. Son birkaç yılda teknolojiye ve operasyonel verimliliğe yaptığımız yatırımlar hem hız hem de müşteri memnuniyeti yönünden bizi yeni bir konuma taşıdı. Bir günde uğradığımız adres sayısı tüm bu yatırımlarımız sayesinde 500 binlerden 2 milyonun üzerine çıktı. Bu süreçte bir operasyon şirketinden teknoloji şirketine evrildik. Özellikle otomasyon yatırımlarıyla kapasitemizi 3 kat artırdık. 16 binden fazla çalışanımızla Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürüyoruz. Bu anlaşmayla birlikte Beşiktaşımıza ve Kartal Yuvası'ndan alışveriş yapan Beşiktaş taraftarlarına şampiyonlara yakışır bir hizmet sunacağız. Her iki taraf için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum"

SPOR Aras Kargo, Beşiktaş'ın taşıma sponsoru oldu
SPOR Aras Kargo, Beşiktaş'ın taşıma sponsoru oldu
SPOR Aras Kargo, Beşiktaş'ın taşıma sponsoru oldu
SPOR Aras Kargo, Beşiktaş'ın taşıma sponsoru oldu

Vodafone Park, Beşiktaş, Türkiye, İcra, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Aras Kargo, Beşiktaş'ın taşıma sponsoru oldu - Son Dakika


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