Aras Kargo'da üst düzey atama

Aras Kargo'nun Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cem Oğuz getirildi.

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan Aras Kargo'da üst düzey bir atama gerçekleşti ve Cem Oğuz, şirketin yeni Operasyon Genel Müdür Yardımcısı oldu.

"Sektördeki kapasite liderliğimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz"

Aras Kargo'nun operasyon alanındaki vizyonuna değinen Cem Oğuz, "Şirket olarak, toplamda 28 transfer merkezi, 1000'e yakın şube, 16 bine yakın çalışan ve 5 binin üzerinde araçtan oluşan filomuzla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Oldukça dinamik bir yapısı olan kargo sektöründe; artan e-ticaret hacmine ve değişen taleplere göre teknolojik yatırımları yapmaya, altyapıyı güçlendirmeye, iş süreçlerini daha verimli hale getirmeye her zamankinden daha büyük önem veriyoruz. Pandemi süreciyle birlikte değişen tüketici alışkanlıkları ile çok öncesinde başladığımız çalışmalarımıza hız kazandırdık. Artan adres ve data operasyonunu yönetmek için geliştirilen harita alt yapısı, el terminali yatırımları, self service uygulamaları, SMS kodu ile temassız teslimat, transfer merkezlerinden doğrudan dağıtım uygulaması gibi birçok öncü hizmet hayata geçirildi. Diğer yandan transfer merkezlerinde yapılan otomasyon yatırımlarımızla yüzde 300'ün üzerinde kapasite artışı sağlayarak, saatlik işleme kapasitesinde gerçekleşen 3 katlık artışla sektörün otomasyonla iş üreten en önemli oyuncusu haline geldik. Önümüzdeki dönemde de bu başarıyı sürdürecek yeni çalışmalarla sektördeki kapasite liderliğimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL