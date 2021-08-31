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Aras Kargo'da Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı'na Gökay Burak Akkuş getirildi - Son Dakika

Aras Kargo'da Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı'na Gökay Burak Akkuş getirildi

31.08.2021 15:05
Aras Kargo'da Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı'na Gökay Burak Akkuş getirildi, System.String[]

Aras Kargo'da Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Dr. Gökay Burak Akkuş atandı.

Aras Kargo'da Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Dr. Gökay Burak Akkuş atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo'da üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Şirketin Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Dr. Gökay Burak Akkuş getirildi.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Akkuş, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı bölüm üzerine bitirdi. Ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora programına başlayan Akkuş, bu alandaki eğitimini Trakya Üniversitesi'nde tamamladı.

Profesyonel iş hayatına Kasım 2002 yılında Fintek AŞ'de Yazılım Geliştiricisi olarak başlayan Akkuş, ardından 2004-2011 yılları arasında Intertech AŞ'de Proje Yöneticisi olarak çalıştı. 2011-2015 yılları arasında aynı şirkette Koordinasyon Müdürü görevine getirilen Akkuş, daha sonra 2015-2016 yıllarında Aras Kargo'da Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

2016-2017 yıllarında ise Burganbank'a Sistem Geliştirme Başkanı olarak atandı. Buradaki görevinin ardından lojistik sektöründe Teknoloji Direktörü ve Genel Müdür olarak çalışma hayatına devam etti.

Akkuş, Nisan 2018'den bu yana akademik kariyerine devam ederek, Ayvansaray Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve öğretim üyesi olarak eğitim alanında çalışmalarını sürdürdü.

Mart-Haziran 2021 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve Pesto Bilişim Danışma Kurulu Üyesi olarak iş hayatını sürdüren Akkuş, Haziran 2021'de tekrar Aras Kargo bünyesine katılarak Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

"Öncü ve yenilikçi olmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökay Burak Akkuş, şunları kaydetti:

"Salgın son iki yılda küresel anlamda tüm sektörlerin iş yapış şekillerini önemli ölçüde değiştirdi. Özellikle e-ticaretin ve kargo sektörünün tedarik zincirindeki önemine ve yükselişine global anlamda tanıklık ettik. Sektörümüz dijital olarak geliştikçe, iş süreçleri basitleşirken, riskler azalıyor, verimlilik ve kapasite artışı sağlanıyor. Aras Kargo, operasyonel tecrübe ve yetkinliğine ek olarak gerçekleştirdiği otomasyon ve IT altyapı yatırımları sayesinde bu süreci daha başarılı bir şekilde yönetiyor. Teknoloji yatırımlarımıza şube ve transfer merkezleri olmak üzere iki başlık altında devam etmeyi planlıyoruz. Bu alanlarda öncü ve yenilikçi olmayı sürdüreceğiz."

Aras Kargo'da Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı'na Gökay Burak Akkuş getirildi
Aras Kargo'da Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı'na Gökay Burak Akkuş getirildi

Mühendislik Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bilgisayar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aras Kargo'da Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı'na Gökay Burak Akkuş getirildi - Son Dakika


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