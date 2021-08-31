Aras Kargo'da üst düzey atama

Aras Kargo'da Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökay Burak Akkuş oldu.

Kargo firması Aras Kargo'da üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Şirketin Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Dr. Gökay Burak Akkuş getirildi. Akkuş, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, "Pandemi son iki yılda küresel anlamda tüm sektörlerin iş yapış şekillerini önemli ölçüde değiştirdi. Özellikle e-ticaretin ve kargo sektörünün tedarik zincirindeki önemine ve yükselişine global anlamda tanıklık ettik. Sektörümüz dijital olarak geliştikçe; iş süreçleri basitleşirken, riskler azalıyor, verimlilik ve kapasite artışı sağlanıyor. Aras Kargo, operasyonel tecrübe ve yetkinliğine ek olarak gerçekleştirdiği otomasyon ve IT altyapı yatırımları sayesinde bu süreci daha başarılı bir şekilde yönetiyor. Teknoloji yatırımlarımıza şube ve transfer merkezleri olmak üzere iki başlık altında devam etmeyi planlıyoruz. Bu alanlarda öncü ve yenilikçi olmayı sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL