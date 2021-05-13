Aras Kargo'dan huzurevi sakinlerine bayram sürprizi - Son Dakika

Aras Kargo yöneticileri, salgın kapsamında alınan önlemlere dikkat ederek huzurevi sakinlerini ziyaret etti ve sosyal medya takipçilerinin tebrik mesajları ile birlikte sürpriz bayram hediyelerini ulaştırdı.

Aras Kargo açıklamasına göre, şirket, salgın koşullarında bayram ruhunu yaşatan bir sosyal medya çalışması gerçekleştirdi. Aras Kargo, sosyal medya hesapları üzerinden topladığı mesajları hediye kutularına küçük sürprizlerle birlikte yerleştirerek büyüklere taşıdı ve ramazan ayında salgın nedeniyle sevdiklerinden uzakta kalan huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.

Şirket yöneticileri, Darülaceze Başkanlığı başta olmak üzere Antalya, Bursa ve Samsun illerindeki huzurevlerini ziyaret ederek yaklaşık 1.000 adet bayram hediyesini büyüklere ulaştırdı.

"Büyüklerimize sevgi dolu notlar taşıdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Pandemi nedeniyle sosyal anlamda zor zamanlardan geçiyoruz. Birbirimize her zamankinden daha fazla destek olmamız lazım. Bu bayram pandemi kapsamında alınan önlemler nedeniyle el öpmeye gidemiyoruz ama büyüklerimiz için küçük bir sürpriz yapmak istedik. Bu amaçla huzurevlerinde ikamet eden büyüklerimizi ziyaret ederek onlara tüm toplumun sevgisini yansıtan bayram hediyelerini ve kutlama mesajlarını teslim ettik." ifadelerini kulandı.

Ayyarkın, farklı illerdeki huzurevlerini de ziyaret etmek ve oralardaki büyükler ile bayramlaşmak istediklerini ancak kısıtlamalar nedeniyle bunun mümkün olmadığını vurguladı.

İzin alabildikleri şehirlerdeki huzurevlerini ziyaret ederek hediyeleri ulaştırdıklarını aktaran Ayyarkın, şunları kaydetti:

"Büyüklerimizin sağlığı için salgına karşı alınan önlemlere dikkat ediyoruz. Kurum olarak özel izin aldık ve tedbirlere uyarak huzurevi ziyaretlerimizi gerçekleştik. Öte yandan, sosyal medya üzerinden bu ziyaretlerimiz için çok sayıda mesaj aldık. Sosyal medyadaki takipçilerimizin bayram mesajlarını da büyüklerimize ulaştırdık. Temsil ettiğimiz değerler çerçevesinde insan, çevre ve toplumsal faydayı odağa alan bir iş yapma kültürümüz var. Sürdürülebilir refah sadece ekonomiye değil, beraberinde insana ve topluma yatırımla mümkün olabilir. Gelecek nesillere örnek olmak ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük gayemiz.

Özellikle kamu yararı adına hayata geçirdiğimiz projelerimizde bizimle birlikte hareket eden tüm çalışma arkadaşlarımıza, bize destek olan diğer paydaşlarımıza ve güzel mesajlarıyla katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle huzurevlerindeki büyüklerimiz, çalışma arkadaşlarımız, mesajlarıyla sürprizimize katılanların ve tüm paydaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."