Kargo teslimine gittiler, sürpriz hediye aldılar - Son Dakika

Kargo teslimine gittiler, sürpriz hediye aldılar

07.03.2021 11:51
Kargo teslimine gittiler, sürpriz hediye aldılar, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'olmazsanız olmaz' temasıyla kadın çalışanları için sürprizler hazırlayan Aras Kargo, çalışanlarını hem mutlu etti hem şaşırttı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'olmazsanız olmaz' temasıyla kadın çalışanları için sürprizler hazırlayan Aras Kargo, çalışanlarını hem mutlu etti hem şaşırttı. İlkinde bir kadın kurye kargo teslimatı için gittiği adreste kendisi için hazırlanan özel hediye ile karşılaştı. Transfer Merkezi'de ise görevli kadın çalışanlar kargo elleçleme sırasında kendi adlarına özel olarak hazırlanan gönderiler ile sürprizi yaşadı.

Kadınların iş hayatındaki konumunu güçlendirmek için sektörüne öncülük etmeyi sürdürdüğünü açıklayan kargo firması Aras Kargo, yöneticilikten, teknisyenliğe, motokuryelikten yedek parça uzmanlığına kadar geniş bir yelpazeye dağılan kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sürpriz hediyeler ile kutladığını duyurdu.

Bunlardan birinde İstanbul'da dağıtım yapan bir kadın kurye teslimat için gittiği adreste, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın'ın hediyesiyle karşılaşınca şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Transfer Merkezlerindeki görevli kadın çalışanlar ise kargo elleçleme sırasında şirketin genel müdür ve genel müdür yardımcılarının kendileri için özel hazırladıkları sürpriz hediyeler ile karşılaştılar.

Sürprizler için hazırlanan sosyal medya filminde ise, "Kadınlar Günü de olsa kadınlar çalışmaya devam ediyor ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde herkes birbirine hediyeler gönderiyor. Peki, o hediyeleri hazırlayan, taşıyan kadınlar! Biz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışan kadınlarımız için güzel bir sürpriz yapmak istedik. Bu sefer hediyeyi onlar teslim etmedi, teslim aldı" mesajına yer verildi.

"KADIN İSTİHDAMINI GÖZETEREK İŞE ALIM YAPIYORUZ"

Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Kaymak Burkutoğlu, yaptığı açıklamada kadın çalışanlara yönelik uygulamalara büyük önem verdiklerini ifade etti.

Burkutoğlu, "Kadınların çalışma hayatında var olmasını toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda sektörümüze öncülük etmeye devam ediyoruz. Hem yönetim hem de saha çalışanlarımız arasında kadın istihdamını gözeterek işe alım yapıyoruz. Tüm bölge müdürlüklerimizde idari yöneticilerimizin hedeflerine bu sorumluluğu bir hedef olarak dahil ettirdik. Bunun yanında kadın çalışan öneren çalışanlarımıza da önerdikleri kişi işe alındığı takdirde primle ödüllendiriyoruz. Bu sayede kadın çalışan sayımızı her geçen gün artırıyor. Yönetim ekibimizde de CFO'muz ve 4 kadın genel müdür yardımcımız şirketimizin bu vizyonunu en iyi şekilde temsil ediyor. Aras Kargo'da içlerinde; kurye, motokurye, sürücü, yedek parça yöneticisi, kadın teknisyenler de dahil olduğu 2 bin'e yakın kadın görev yapıyor ve şirket olarak 8 Mart Kadınlar Günü'nde de çalışanlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Bu vesileyle başta Aras kadınları olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

"BM KADINLARI GÜÇLENDİRME PRENSİPLERİNİ İMZALAYAN İLK KARGO ŞİRKETİ"

Aras Kargo tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Kadınları Güçlendirme Prensipleri'ni imzalayan ilk kargo şirketi olan Aras Kargo, anne olan çalışanları için esnek çalışma saati uyguluyor. Kadın çalışanların bebekleri bir yaşına gelinceye kadar her gün iki saat süt izni, 1-3 yaş arası çocuğu olan annelere ise her gün bir saat bebek bakım izni ve cumartesi izni tanınıyor. Ayrıca annelere okulun ilk ve karne günü ile aşı günlerinde de izin veriliyor" ifadeleri kullanıldı.


Kargo teslimine gittiler, sürpriz hediye aldılar
Kargo teslimine gittiler, sürpriz hediye aldılar
Kargo teslimine gittiler, sürpriz hediye aldılar

Dünya Kadınlar Günü, Transfer, İstanbul, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kargo teslimine gittiler, sürpriz hediye aldılar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Stadı'nın zeminini eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı Dini nikahlı eşinin sevgilisi tarafından kurşunların hedefi oldu Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi         
22:04
92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk         
21:40
Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi         
21:24
Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti         
20:18
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Galatasaray zirve yolunda yara aldı! Sarı-kırmızılılar sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray zirve yolunda yara aldı! Sarı-kırmızılılar sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı         
17:55
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu         
12:33
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 22:16:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kargo teslimine gittiler, sürpriz hediye aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei