Aras Kargo'dan Sevgililer Günü Kampanyası
28 dakika önce
Türkiye'nin önemli kargo şirketlerinden Aras Kargo, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kampanyasını duyurdu.
Türkiye
'nin önemli kargo şirketlerinden Aras Kargo
, 14 Şubat Sevgililer Günü
'ne özel kampanyasını duyurdu. Şirket; Facebook
ve Instagram
resmi hesaplarına aşkının fotoğrafını gönderen şanslı 150 kişiye fotoğrafları basılıp, sevgililer gününe özel magnet çerçevesinde hediye edilecek.
Türkiye'nin önemli kargo şirketlerinden Aras Kargo, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bir kampanya ile kutluyor. Şirket; sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek kampanya ile 150 kişiye seçtikleri fotoğraf çerçevelenerek hediye edilecek.
Yapılan açıklamada; Sevgililer Günü'ne özel bu kampanyaya katılmak için Fujibas uygulamasını indirmek ve Aras Kargo'nun Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmek yeterli olacak. #İşteBenimAşkım etiketiyle kendi hesabından Aras Kargo'yu etiketleyerek 05-11 Şubat tarihleri arasında paylaşan takipçiler arasından 150 kişinin fotoğrafları kendi adlarına sevdiklerine ulaştırılacak. Kazananlar, istedikleri fotoğrafı Fujibas uygulaması üzerinden kendilerine verilecek kod ile bastırabilecek. 10x15 santimetre boyutlarında yatay basılacak fotoğraflar, özel çerçevelere yerleştirilerek sahiplerine ulaştırılacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:34 Kaynak: İHA
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