Son Dakika Haberleri: Aras Kargo Genel Müdürlüğü'ne Utku Ayyarkın atandı
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Aras Kargo Genel Müdürlüğü'ne Utku Ayyarkın atandı

39 dakika önce

Aras Kargo 40. yılında, bünyesinde 15 yıllık tecrübesi bulunan Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Ayyarkın'a bayrağı teslim etti.

Aras Kargo Genel Müdürlüğü'ne Utku Ayyarkın atandı, System.String[]
Aras Kargo 40. yılında, bünyesinde 15 yıllık tecrübesi bulunan Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Ayyarkın'a bayrağı teslim etti.

Kargo sektöründe kariyerine 2004 yılında Aras Kargo'da acentelik alarak başlayan Ayyarkın, kısa süre sonra Aras Kargo bünyesine katılıp, Samsun Bölge Müdür Yardımcısı görevine getirildi. 2007 yılında Trabzon Bölge Müdürü olan Ayyarkın, 2008 yılındaki şirket yeniden yapılanmasının en önemli adımlarından biri olan acente dönüşüm projesini yönetmek üzere Acenteler Müdürü olarak atandı.

1,5 yıllık bir sürede acente oranını yüzde 12'lerden yüzde 70 seviyelere getirerek dönüşüme katkı sağladı. 2010 - 2013 yılları arasında İstanbul'da Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 2013 yılında Aras Kargo'nun Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak görevlendirilen Ayyarkın, şirketin 5 yıllık stratejik planlarının oluşturulması sürecini yönetti. 2014 yılında Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak teknolojik yatırımların planlamasında ve hayata geçirilmesinde önemli rol aldı. 2016 -2018 yılları arasında Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, şirketin bu dönemlerdeki çift haneli büyümesinde satış ekiplerine liderlik etti. Nisan 2018 tarihinden itibaren optimizasyon projeleri ve teknolojik altyapı yatırımlarının işletmeye kazandırılması amacıyla yeniden Operasyon ve Kanal Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi.

Utku Ayyarkın, Mayıs ayında bayrağı devralarak Genel Müdür olarak atandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:56 Kaynak: İHA
Samsun, CEO, Aras Cargo, Ekonomi
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