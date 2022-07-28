Aras Kargo'da üst düzey atama

Aras Kargo Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevine Onur Aytekin getirildi.

Aras Kargo'da üst düzey bir atama gerçekleşti. Beş yıldır Aras Kargo İç Denetim Başkanı görevini sürdüren Onur Aytekin, şirketin Operasyon Genel Müdür Yardımcısı oldu.

YENİ DÜNYA DÜZENİ İLE UYUMLU YEPYENİ BİR KARGO DENEYİMİ

Aras Kargo Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Onur Aytekin, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, "Aras Kargo olarak müşterilerimizin beklentisi doğrultusunda; teknoloji odaklılığı ön planda tutarak yeni dünya düzeni ile uyumlu, yapay zeka, büyük veri ve ürün/hizmet, kişiselleştirme olanaklarının yer aldığı kaliteli bir hizmet sunmayı önceliklendirdik. Böylelikle; dağıtım ve teslimat, operasyon faaliyetleri ve müşteri deneyimi gibi işimizin tüm aşamalarını artan tüketici beklentileriyle uyumlu hale getirmek için süreçlerimizi yeniden tasarladık. 2016 yılında başladığımız uçtan uca yatırımlarımız sayesinde "Operasyon" şirketinden "Teknoloji" şirketine evrildik. Sektör lideri olarak çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız" dedi.

ONUR AYTEKİN KİMDİR?

Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlayan Onur Aytekin, kariyerine 2007 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu'nda başladı. Sırasıyla Şube&Yatırım Merkezi Denetimleri Müdürü, Genel Müdürlük Birimleri Süreç Denetimleri & Teftiş Kurulu İK Yönetimi Müdürü ve son olarak Kredi & Sermaye & İş Modeli & Yönetim Risklerinden Sorumlu İç Denetim Müdürü pozisyonlarında görev aldı.

Aytekin, 2017 yılı itibarıyla İç Denetim Başkanı olarak çalışmaya başladığı Aras Kargo'da Operasyon Genel Müdür Yardımcılığına atandı.