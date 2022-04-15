Aras Kargo, sektöründe 'en iyi e-ticaret deneyimi yaşatan şirket' seçildi - Son Dakika

Aras Kargo, her yıl e-ticaretin en iyilerinin ödüllendirildiği ECHO Awards'ta kargo sektöründe "En İyi E-Ticaret Deneyimi Yaşatan Şirket Ödülü'ne üst üste üçüncü kez sahip oldu.

Ödüle dair bir açıklama yapan ve Aras Kargo'nun e-ticaret alanındaki katkısını ve müşteri memnuniyeti odaklı yatırımlarını değerlendiren Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek üzere gelecek planlarını yaparken yapay zeka, büyük veri, teknolojik gelişmeler ve kişiselleştirmeye odaklandıklarını söyledi.

PANDEMİ SONRASI E-TİCARET SEKTÖRÜNÜN PAYI YÜZDE 100 ARTTI

Ayyarkın açıklamasının devamında, "Pandemi sonrasında e-ticaret sektörünün ekonomideki payı yüzde 100'ün üzerinde bir artış gösterdi. E-ticarette meydana gelen hızlı büyüme kargo sektörü için beklenenin ötesinde bir iş hacmine ve yoğunluğuna neden oldu. Tam kapanma ve özel indirim günlerinde zirve yapan bu yoğunlukta tedarik zincirinde ve online ticaretin başarısında üstlendiğimiz rol daha belirgin şekilde görüldü. 2016'dan beri yeni tüketici beklentilerine uygun yapısal ve teknolojik dönüşümü gerçekleştirmek üzere önemli yatırımlara imza attık. Müşterilerimiz artık zamandan ve mekandan bağımsız kargosunu nasıl ve nereden teslim alacağını seçebilmek istiyor" dedi.

MEKANDAN BAĞIMSIZ TESLİMAT DÖNEMİNİ BAŞLATTIK

"Değişen tüketici alışkanlıkları; adrese teslim modeline alternatif, ev dışı teslimat çözümlerine odaklandık" diyen Ayyarkın şu ifadeleri kullandı:

"Kısa zamanda yaklaşık 2000'e yakın Aras Burası noktasına ulaştık. Kolaylıkla erişilebilen 7/24 hizmet veren kargo dolapları ve esnaf noktaları sayesinde zamandan ve mekandan bağımsız teslimat dönemini başlattık. Müşterilerimizin kargolarını canlı takip edebilmesi için Aras Rotalama Platformu'nu devreye aldık. Gerçek zamanlı kargo takibi yapabilmeye imkan veren bu uygulama müşteri ile etkileşim imkanı sağlıyor. Alıcı, kargonun teslimine kaç durak kaldığını gerçek zamanlı takip ediyor, kargosunun teslim zamanını değiştirebiliyor ya da Aras Burası esnaf ve dolap noktaları, komşuya teslim seçeneği, şube seçeneklerinden kendisine en uygun olanı tercih edebiliyor. Kargosunu teslim alana kadar alıcıya her adımda kargonun durumu hakkında bilgi veriliyor, müşteri talebi ile kargonun teslimat şekli ve zamanı değişebiliyor. Tüm bu uygulamaları uçtan uca şeffaflık prensibi ile yürütüyor ve alıcıya esnek teslimat seçeneği sunuyoruz. Bu çerçevede hem müşterilerimiz hem de e-ticaret iş ortaklarımız için hızlı ve pratik çözümler geliştirmeye ve teknoloji yatırımlarımızı genişletmeye devam edeceğiz."

GELECEĞİN KARGO DENEYİMİNİ BUGÜNDEN ŞEKİLLENDİRDİK

Dijital dönüşümün iş yapış süreçlerini değiştirmesinin birkaç yıl öncesinde başladığının altını çizen Ayyarkın, son iki yılda e-ticaretin yatırımın gözdesi haline geldiğini söyledi. Teslimat ve iade noktasında önemli bir görev üstlenen kargo şirketlerinin bugün e-ticaret ekosisteminin de ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini söyleyen Utku Ayyarkın, "E-ticaretin hızla yükseldiği bir dönemde bu hıza ve dinamizme uyum sağlayarak geleceğin kargo deneyimini bugünden şekillendirdik ve önemli rekorlara imza attık. Hep dile getirdiğimiz gibi bir operasyon şirketinden teknoloji şirketine evrildiğimiz bu dönüşüm sürecini yeni yatırımlarla devam ettirme kararlılığındayız. E-ticaret sektörünün güvenilir ve etkili bir iş ortağı olarak konumlandığımız için mutluyuz. Bu alandaki katkımızın meyvelerini hem müşterilerimizden hem de e-ticaret iş ortaklarımızdan aldığımız geri bildirimlerin yanı sıra sektörün en prestijli ödüllerini alarak da topluyoruz. Mart ayında E-Ticaret Büyüme Zirvesi'nde Yılın Yükselen Kargo Şirketi ödülünü almıştık. Bu alandaki en prestijli ödüllerden biri olan ECHO Awards'ta kargo sektöründe üst üste üç yıl seçilmemiz nedeniyle çok mutlu ve gururluyuz. Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma ve e-ticaret tarafındaki iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.