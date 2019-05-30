Son Dakika Haberleri: Aras Kargo'ya A.L.F.A. Awards'dan üst üste ikinci ödül
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Aras Kargo'ya A.L.F.A. Awards'dan üst üste ikinci ödül

1 saat önce

Üst üste ikinci kez A.L.F.A Awards'ın sahibi olan Aras Kargo, "Müşteri Deneyimini En İyi Tasarlayan ve Sunan Marka" seçildi.

Aras Kargo'ya A.L.F.A. Awards'dan üst üste ikinci ödül, System.String[]
Üst üste ikinci kez A.L.F.A Awards'ın sahibi olan Aras Kargo, "Müşteri Deneyimini En İyi Tasarlayan ve Sunan Marka" seçildi.

Aras KArgo'nun açıklamasına göre, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen, müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların ödüllendirildiği A.L.F.A. Awards'ın beşincisi gerçekleştirildi.
Bankacılıktan beyaz eşyaya, giyimden kozmetiğe kadar 44 kategoride müşteri deneyimi yönetimindeki başarılarıyla, müşterisiyle sağlıklı ve sürdürülebilir ilişki kuran markaların onurlandırıldığı gecede Aras Kargo, üst üste ikinci kez Alfa Awards'ın sahibi oldu. Şirket, "Müşteri Deneyimini En İyi Tasarlayan ve Sunan Marka" seçildi.

Aras Kargo, satış öncesi ilişkileri ile oluşturduğu, güvenilirliği, bilinirliği ve müşteri memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışıyla, kargo kategorisinde "Müşteri Deneyimini En İyi Tasarlayan ve Sunan Marka" ödülünü aldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:21 Kaynak: AA
Aras Cargo, Ekonomi
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