Aras Kargo'ya 'itibar' ödülü - Son Dakika

Aras Kargo'ya 'itibar' ödülü

18.03.2021 12:42
Aras Kargo'ya 'itibar' ödülü, System.String[]

Aras Kargo, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde kargo sektörünün en itibarlı markası seçildi.

Aras Kargo, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde kargo sektörünün en itibarlı markası seçildi.

Pazarlama platformu Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen 'İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü' araştırması baz alınarak düzenlenen 'The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde Aras Kargo, halkın oylarıyla kargo sektöründe 'Yılın En İtibarlı' markası seçildi. Bu yıl yedincisi düzenlenen araştırma kapsamında 50'ye yakın farklı kategoride en başarılı markalar ve paydaşları 12 ilde bin 200 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda ödüle değer görüldü.

"Günde 1 milyondan fazla teslimat yaptık"

Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Kaymak Burkutoğlu, kargo sektörünün en itibarlı markası seçilmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Burkutoğlu, "2020 yılında sel, deprem ve pandemi gibi olağanüstü durumları yaşadık. Çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile kol kola vererek birlik içinde bu başarıya ulaşabildik. Daha önce günde ortalama 500 bin adrese uğrarken pandemi sonrası e-ticaretin artışıyla birlikte 1.3 milyon adrese uğradığımız günler oldu. Bu süreci gün gün planlayarak müşterilerimizle iş birliği içerisinde başarabildik. E-ticaret tarafındaki paylaşlarımızın kaygılarını yönetmek için hemen temassız teslimat uygulamasına geçtik. Bu noktada alıcılarımızın olumlu geri bildirimleri de bizleri çok mutlu etti. Kargo sektörü çalışanları pandemi döneminde sağlık çalışanları, güvenlik birimleri ve üretim sektöründeki emekçiler gibi fedakarca hizmet verdi. Ülkemiz ekonomisinde hayati öneme sahip olan tedarik zincirinin devamlılığı için büyük bir özveriyle çalıştık" dedi.

"Müşteri odaklı yatırımlara devam edeceğiz"

Şirket olarak süreç boyunca paydaşlarının sağlığı için projeler hayata geçirdiklerini hatırlatan Burkutoğlu, "#EvdeKalTürkiyem kampanyasına destek olmak üzere 65 yaş üstü müşterilerimizin gönderilerini kapılarından ücretsiz olarak teslim aldık ve diledikleri adrese gönderimini sağladık. Teknoloji ve dijitalleşmenin öneminin daha da arttığı salgın sürecinde mobil uygulamalamızı yeniledik ve kargo süreçlerinin takibi için müşterilerilerimize kolaylık sağladık. Çalışanlarımızı özverisi için hazırladığımız "Olmazsan olmaz" reklam ve iç iletişim filmleriyle onlara teşekkür ettik. Halkımızın da dikkatini çekmiş olacak ki bizi böyle bir ödülle onurlandırdılar. Sektörümüzdeki konumumuzu daha da güçlendirmek ve sunduğumuz müşteri odaklı çözümlere yatırım yapmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu ödül çalışma arkadaşlarımızın gayretinin bir emeği. Bu vesileyle her türlü koşulda sorumluluklarını yerine getirmeye devam eden tüm çalışma arkadaşlarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Böylesi dayanışma dolu bir yılın sonunda bizleri bu kıymetli ödüle değer gören herkese şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aras Kargo'ya 'itibar' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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