Aras Kargo'ya Social Media Awards Turkey'den "Altın Ödül" - Son Dakika

Aras Kargo'ya Social Media Awards Turkey'den "Altın Ödül"

26.10.2020 14:03
Aras Kargo'ya Social Media Awards Turkey'den

Aras Kargo, sosyal medyada en başarılı performansların ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2020'de "Kargo Şirketleri" kategorisinde "Altın Ödül"ün sahibi oldu.

Aras Kargo, sosyal medyada en başarılı performansların ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2020'de "Kargo Şirketleri" kategorisinde "Altın Ödül"ün sahibi oldu.

Şirket açıklamasına göre, marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayanarak ölçen yarışma Social Media Awards Turkey 2020'de ödüller bu sene online olarak düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Aras Kargo, yarışmanın "Kargo Şirketleri" kategorisinde "Altın Ödül"ü kazandı.

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle bu sene dördüncüsü düzenlenen Social Media Awards Turkey 2020'ye 1 Mart 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasında dijitalde yayınlanan çalışmalar katıldı. Jüri Ödülleri, Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç bölümden oluşan yarışmada adaylar, aralarında PR, medya satın alma, sosyal medya ve dijital ajans temsilcileriyle fikir önderleri, akademisyenler ve dernek yöneticilerinin yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi. Tüm bölümlerde en başarılı işler altın, gümüş ve bronz ödüllerin sahibi oldu.

Social Media Awards Turkey, Sosyal Medya, Aras Cargo, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aras Kargo'ya Social Media Awards Turkey'den 'Altın Ödül' - Son Dakika Ekonomi

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