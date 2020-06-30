Aras Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

Aras Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Aras Nehri'nde önceki gün boğulan çocuğun cesedini 'Kurbağa adamlar' buldu.

Aras Nehri'nde önceki gün boğulan çocuğun cesedini 'Kurbağa adamlar' buldu.

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Kars'ın Kağızman ilçesinden geçen Aras Nehri'ne serinlemek için giren ve daha sonra gözlerden kaybolan 16 yaşındaki Azat Şafak'ın cesedi Artvin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 'Kurbağa adamlar' tarafından bulunarak karaya çıkarıldı.


İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince önceki gün başlatılan çalışmalar bugünde Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen 'Kurbağa adamlar' katımlıyla devam etti. Kurbağa adamlar başlattığı çalışmayla Azat Şafak'ın cansız bedenine ulaştı. Daha sonra karaya çıkarılan Azat Şafak'ın cansız bedeni ambulansa konularak Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan Aras Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden Azat Şafak'ın yakınları Şafak'ın sudan çıkarılan cesedini görünce gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizleri geçiren çocuğun yakınları jandarma ekipleri sakinleştirdi. - KARS

Aras Nehri, Kağızman, Artvin, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aras Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika
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