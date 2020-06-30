Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor KARS'ın Kağızman ilçesinde Denizgölü köyü mevkiinde akşam saatlerinde serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde kaybolan Azat Şafak'ı (16) arama çalışmaları sürüyor.
Aras Nehrinde kaybolan Azat'ı arama çalışmaları sürüyor
KARS'ın Kağızman ilçesinde Denizgölü köyü mevkiinde akşam saatlerinde serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde kaybolan Azat Şafak'ı (16) arama çalışmaları sürüyor.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Kağızman'ın Denizgölü köyünde oturan Azat Şafak, serinlemek Aras Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Azat'ın gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Gece saatlerinde de arama çalışmalarını sürdüren AFAD ekiplerinin çağırdığı 5 kişilik dalgıç ekibi Artvin'den yola çıktı. Dalgıç ekibi sabah erken saatte arama çalışmalarına katılacak.
Özel İdareye ait iş makineleri de suyun debisini azaltmak için çalışma yapıyor. AFAD, 1 araç ve 6 personelle gece boyu çalışmalarını sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 00:15 Kaynak: DHA
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