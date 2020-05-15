Aras nehrine düşen şahsın cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Hayvanının yönünü değiştirmek isteyen iki kişi dün akşam saatlerinde suya kapılmış Latif Yıldırım su kenarında bulunan çalılara tutunarak kendi imkanlarıyla kurtulurken Recep Akın akıntıya kapılmıştı.

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