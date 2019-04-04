Son Dakika Haberleri: Aras Özbiliz'in Sözleşmesi Feshedildi

Aras Özbiliz'in Sözleşmesi Feshedildi

1 saat önce

Beşiktaş'tan Hollanda'nın Williem II takımına kiralanan Aras Özbiliz'in kiralık sözleşmesi feshedildi.

Aras Özbiliz'in Sözleşmesi Feshedildi, System.String[]
Beşiktaş'tan Hollanda'nın Williem II takımına kiralanan Aras Özbiliz'in kiralık sözleşmesi feshedildi. Hollanda Ligi ekiplerinden Williem II'de kiralık olarak forma giyen Aras Özbiliz, Beşiktaş'a geri dönüyor. Willem II takımının Fortuna Sittard'ı 3-2 yendiği müsabakaya yedek başlayan ve Teknik Direktör Adrie Koster'in oyuna alma isteğini reddedince kadro dışı kalan Aras Özbiliz'in kiralık sözleşmesi feshedildi. Hollanda kulübü konuyla ilgili kararını resmi internet sitesinden duyurdu. 29 yaşındaki futbolcu, 18 resmi maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asist mücadele etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:01 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Hollanda, Güncel
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