Aras Özbiliz'in Sözleşmesi Feshedildi
1 saat önce
Beşiktaş'tan Hollanda'nın Williem II takımına kiralanan Aras Özbiliz'in kiralık sözleşmesi feshedildi.
Beşiktaş
'tan Hollanda
'nın Williem II takımına kiralanan Aras Özbiliz'in kiralık sözleşmesi feshedildi. Hollanda Ligi ekiplerinden Williem II'de kiralık olarak forma giyen Aras Özbiliz, Beşiktaş'a geri dönüyor. Willem II takımının Fortuna Sittard'ı 3-2 yendiği müsabakaya yedek başlayan ve Teknik Direktör Adrie Koster'in oyuna alma isteğini reddedince kadro dışı kalan Aras Özbiliz'in kiralık sözleşmesi feshedildi. Hollanda kulübü konuyla ilgili kararını resmi internet sitesinden duyurdu. 29 yaşındaki futbolcu, 18 resmi maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asist mücadele etti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:01 Kaynak: İHA
Willem II, Beşiktaş'tan Kiraladığı Aras Özbiliz'in Sözleşmesini Feshetti!
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