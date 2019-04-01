Son Dakika Haberleri: Aras'tan Bodrum'a Teşekkür

Aras'tan Bodrum'a Teşekkür

32 dakika önce

Bodrum'da 31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Bodrum'un yeni Belediye Başkanı olarak seçilen CHP'li Ahmet Aras, seçmenlerine ve tüm Bodrum halkına teşekkür mesajı yayımladı.

Aras'tan Bodrum'a Teşekkür, System.String[]

Aras, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Teşekkürler Bodrum…

31 Mart yerel seçimlerinde, Bodrum'da kardeşlik, dostluk, sevgi ve umudun dili kazandı.

Bodrum'da yaşayan vatandaşlarımız, tavrını demokrasiden, huzurdan, kardeşlikten yana koydu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi "Bu bir zafer değil başarıdır, umuttur."

Bu başarıda emeği olan, gece gündüz demeden mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak seçim kampanyamızın her aşamasında ter döken, yılmadan, yorulmadan, sevgiyle, özveriyle çalışan örgütüme, meclis üyelerime ve 25 günde harika bir iş çıkaran kampanya ekibime teşekkürü bir borç biliyorum.

Öncelikle bana güvenen, inanan Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, seçim çalışmalarımız süresince bizleri yalnız bırakmayan partimizin Muğla Milletvekilleri Sn. Mürsel Alban, Sn. Suat Özcan, Sn. Burak Erbay ve Sn. Süleyman Girgin'e, CHP İl Başkanım Sn. Adem Zeybekoğlu'na, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanım Sn. Dr. Osman Gürün'e, İlçe Başkanım Sn. Halil Karahan'a, kadın kollarıma, gençlik kollarıma, üyelerimize ve tüm partililerime minnettarım.

Ayrıca, desteğini ve güvenini hiç esirgemeyen, seçim kampanyamız süresince yüreği bizimle atan, partili ya da partisiz her vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yola girdiğimiz ilk anda ifade ettiğim gibi, bugünden itibaren parti rozetimi çıkarıyor ve tüm Bodrum'un belediye başkanı olarak kollarımı sıvıyorum.

Bizimle aynı yolda yürüyen, Bodrum'un her biri kıymetlimiz olan mahallelerinde seçmenlerinin teveccühüyle göreve gelen tüm muhtarlarımızı, diğer siyasi partilerimizin seçilen meclis üyelerini tebrik ediyorum.

Bununla birlikte, bu seçim sürecinde diğer partilerin başkan adayı olarak saygılı ve demokratik bir çerçevede seçim kampanyası yürüten tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar diliyorum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:16 Kaynak: Bültenler

Cumhuriyet Halk Partisi, Bodrum, Güncel
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