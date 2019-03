Aras: "Tümüyle Şeffaf Bir Belediyecilik Vaat Ediyorum"

Bodrum'da 1 Nisan'dan sonra büyük değişimin sözünü veren CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını Bodrum ile ilgili alınacak tüm kararlarda söz sahibi yapacağını belirtti.

TMMOB İlçe Koordinasyon Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ahmet Aras, Bodrum'un en etkili sivil toplum örgütlerinin belediye ile yaşadığı sorunları ve beklentilerini dinledi, "Doğru yerde çok doğru adımlar atıyorsunuz. Bodrum'u ilgilendiren her konuda sizlerin fikir ve onayını almadan atım atmayacağımı taahhüt ediyorum. Ben ne sermayeye ne de siyasete boyun eğerim. Yeter ki sizler benim yanımda olun" ifadelerini kullandı. Aras, TMMOB üyesi mimar ve mühendislerin, Bodrum Belediyesi komisyonlarında görev alacağının da sözünü verdi.



TMMOB İKK Sözcüsü Şahabettin Doğan ve oda temsilcileriyle bir toplantı yapan Aras, Bodrum'da 1 Nisandan itibaren tamamen farklı bir yönetim anlayışının başlayacağını söyledi. Özellikle imar planları ve Bodrum'a yapılacak yatırımlar konusunda TMMOB üyeleriyle birlikte çalışmak istediğini belirten Aras, "Sizlerin onaylamadığı bir projenin ruhsatını imzalamayacağım" dedi.



Bodrum'daki mimar ve mühendisler, Bodrum ve Büyükşehir Belediyeleri ile yaşadıkları bazı sorunları dile getirerek, CHP Adayı Aras'ın bu sorunlara yaklaşımını sordular. Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum ile ilgili projelerinden bihaber olduklarını söyleyen TMMOB temsilcileri, "Güzel şeyler yapılmalı ama bize de bilgi verilmeli. En büyük sorunu İmar Müdürlüğü'nde yaşıyoruz. Kapılar yüzümüze kapanıyor, dosyalarımız takip edilmiyor, sorularımıza aylarca yanıt alamadığımız oluyor" dediler.



İmar Müdürlüğü'ndeki Turnikeleri Kaldıracağım



Bütün bu sorunların farkında olduğunu söyleyen CHP Adayı Aras, 1 Nisan'da göreve gelmesi durumunda ilk işinin Ortakent'teki İmar Müdürlüğü'nün girişindeki turnikeleri kaldırmak olduğunu söyledi. Aras, "Bodrum Belediyesi bundan böyle 'kolaylaştırıcı' olacak. Başkana da belediye meclis üyelerine de personele de rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir belediyeciliğin sözünü veriyorum. İmar planlarına ulaşamamak gibi bir sorununuz söz konusu dahi olamaz. Çünkü Bodrum Belediyesi'nin bütçesi de dahil her kararı, her uygulaması hem sizlere hem de tüm Bodrum halkına açık olacak. Ben size tümüyle şeffaf bir belediyeciliğin sözünü veriyorum" diye konuştu. - MUĞLA

