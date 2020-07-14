Arasan, "Kurban vekaleti ile vatandaşlarımızla dayanışmamızı sürdüreceğiz"
Vatandaşların talep ve önerileri ile çalışmalarını sürekli şekillendirdiklerini belirten Türk Kızılay Tunceli Şube Başkanı Gökhan Arasan,kurban vekaleti ile de vatandaşlarla dayanışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
Vatandaşların talep ve önerileri ile çalışmalarını sürekli şekillendirdiklerini belirten Türk Kızılay Tunceli Şube Başkanı Gökhan Arasan,kurban vekaleti ile de vatandaşlarla dayanışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
Türk Kızılay Tunceli Şube Başkanı Gökhan Arasan yaptığı açıklamada," Tunceli şubesi olarak vatandaşlarımızın talep ve önerileri doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Kızılay gönüllerimiz ile ilimiz genelinde kıymetli büyüklerimiz, engeli olan bireylerimiz, yetim ve öksüz evlatlarımız başta olmak üzere yöre insanımıza ulaşabilmenin çabası içerisindeyiz. Pandemi süreci başta olmak üzere Ramazan ayında da siz hayırsever vatandaşlarımızın sundukları destekler ile vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Kurban Bayramı öncesi yeniden siz hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle Kızılayımıza verecekleri kurban vekaleti ile vatandaşlarımızla dayanışmamızı sürdüreceğiz. Buradan tüm hayırsever vatandaşlarımıza sesleniyoruz şubemize gelerek veya kuracağımız stantlara giderek kurban vekaletlerini verebilirler"dedi.
Arasan, ayrıca bugüne kadar kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:39 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Arasan, 'Kurban vekaleti ile vatandaşlarımızla dayanışmamızı sürdüreceğiz' - Son Dakika
Son Dakika 18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı