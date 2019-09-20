Araştırma: 2. El Araba Almak İsteyenler Önce İnternet'e Bakıyor

Araç Alan da Satan da Önce "İnternet" Diyor

Araba.com ve Tasit.com kullanıcılarının katılımıyla yapılan ankete göre, ikinci el araç almak isteyen de kendi aracını satmak isteyen de önce internette araştırma yapmayı tercih ediyor.



Garaj Sepeti, Araba.com ve Tasit.com kullanıcılarının ikinci el araba almaya olan yaklaşımlarını ve arabalarını satma kararlarını inceledi. 25 Temmuz – 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan ankete toplam 23.250 kişi katıldı.



Ankete katılanların %49,2'si üç ay, % 6,18'i altı ay, % 10,26'sı bir yıl içinde ikinci el araç almayı düşündüğünü paylaştı.

İkinci el araç almayı düşünenlere, aracı kimden ve nasıl almayı düşünüyorsunuz diye sorulduğunda % 65,97'si internetten araştırarak yanıtını verdi. Bu yanıtı arkadaş – aile (%17,72), oto galeri (%9,36) ve yetkili bayi (%6,95) seçenekleri takip etti.

İkinci el araç aldığınızda zorunlu trafik sigortasını nasıl yaptırırsınız sorusuna ise ilk sırada sigorta acentesi (%46,44) yanıtı verildi. İnternetten araştırarak yaptırırım seçeneği ise %37,46 oranı ile ikinci sırada yer aldı.

Aracını satmak isteyenlerin de satış için % 59,79 oranında ilk seçenek olarak interneti tercih ettikleri görüldü. Onu arkadaş – aile (%22,21), oto galeri (%11,82) ve yetkili bayi (%6,18) seçenekleri takip etti.



Yaptıkları anket ile Tasit.com ve Araba.com'un araç almak ve satmak isteyen doğru ziyaretçi kitlesine ulaştığını gördüklerini ve bundan memnun olduklarını aktaran Garaj Sepeti CEO'su Mehmet Çelikol sonuçlara ilişkin de şunları söyledi:



"Otomotivde dijitalleşme etkisi süratle artıyor ve artmaya devam edecek. Müşteri, tercihini büyük oranda internette yapıyor çünkü fiziksel süreci minimuma indirmek istiyor. Kararı verip, gidip almak ya da gidip satmak istiyor.



Artık bu detayları göz ardı etmek ve dijitalleşmeyi görmezden gelmek çok büyük hata olur. Köklü ve geleneksel şirketlere düzenli olarak bu durumu aktarmaya çalışıyoruz. Fiziksel noktalar artık karar sürecinin ötesinde büyük ölçüde tamamlayıcı birer lojistik noktası haline gelecekler. Müşterilerin kolaylık arayışı artacak.



Araba.com'daki SertifikalıAraçlarımız ve Hemen Araba Sat ürünlerimizle biz de alım satım süreçlerinin büyük kısmının online'da yapıldığı ve sadece bir fiziksel aksiyon ile süreci tamamlatmaya odaklandık. Bunun için de dijital dönüşümün güven, şeffaflık ve kolaylık avantajlarına ekstra önem veriyoruz" dedi.



2. El Araba Almak İsteyenler için doğru adres neresi?