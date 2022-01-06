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Araştırma: 2021'de en çok konuşulan ekonomi terimleri - Son Dakika

Araştırma: 2021'de en çok konuşulan ekonomi terimleri

06.01.2022 11:11
Araştırma: 2021'de en çok konuşulan ekonomi terimleri

Medya Takip Merkezi, 2021 yılında en çok habere konu olan ekonomi terimlerini araştırdı.

Medya Takip Merkezi, 2021 yılında en çok habere konu olan ekonomi terimlerini araştırdı. Listenin başında özellikle yılın son aylarına doğru binlerce habere konu olan dolar yer alırken, ikinci sırada enflasyon yer aldı.

Medya Takip Merkezi'nin 20 bini aşkın basın, TV, internet mecrasında yaptığı taramalara göre; dolar yıl toplamında 2 milyon 70 bin 904 haber ile en çok konuşulan döviz birimi oldu. Kasım ayında 272 bin 610 haberde görüntülenen dolar, aralık ayının 24'üne kadar ise, 264 bin 744 habere konu oldu. Döviz ise, 924 bin 642 haber ile en çok konuşulan ikinci konu olarak listede yer aldı. Yıl bazında ortalama 50 bin seviyelerinde haber sayısı ile medyada yer alan döviz, yılsonuna doğru bu rakamı hızla artırarak ekim ayında 77 bin 297, kasım ayında 138 bin 748 ve aralık ayında 207 bin 416 habere konu oldu. 625 bin 939 haber sayısı ile altın listeye üçüncü sıradan giriş yaparken, Euro 2021 yılında 540 bin 553 haber ile listede yer aldı.

MEDYADA ÇOK KONUŞULAN DİĞER EKONOMİ TERİMLERİ

Aralık ayında 8 bin 300 habere konu olarak yıl bazındaki en yüksek haber sayısına ulaşan enflasyon kelimesi listenin birinci sırasında yer aldı. 2 bin 454 haber ile en az mayıs ayında konuşulan enflasyon, yılın son aylarına doğru artarak devam eden bir seyir ile daha fazla habere konu oldu. 446 bin 971 haber ile listede 2'nci sırada yer alan borsa kelimesi ise yıl boyunca ay bazında aynı ortalama haber sayısında kendini gösterdi. Son dönemlerin gözde yatırım aracı kripto para ise, 411 bin 623 haber ile listenin 3'üncü sırasında yer aldı. Yıl sonuna doğru adını sıklıkla duyduğumuz devalüasyon kelimesi ise yıl bazında 6 bin 734 habere konu oldu.


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Medya Takip Merkezi, Enflasyon, Ekonomi, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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