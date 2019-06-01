Araştırma: 27 ülkeden 12'sinde demokrasinin işleyişi tatmin edici bulunmadı
1 saat önce
Dünya genelinde 27 ülkenin vatandaşlarıyla yapılan bir çalışma, ülkelerinde demokrasinin işleyiş şeklinden memnun olmayanların olanlardan fazla olduğunu gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:53
Dünya genelinde yapılan bir çalışmada 27 ülkeden 12'sinde demokrasinin işleyişinden memnun olmayanların oranının yüzde 50'yi geçtiği ortaya çıktı.
Pew Research Center'ın 2018'de yaptığı anket çalışması baz alınarak hazırlanan rapora göre, 27 ülke ortalamasında insanların çoğu demokrasinin işleyiş şeklinden memnun değil.
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