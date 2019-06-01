Son Dakika Haberleri: Araştırma: 27 ülkeden 12'sinde demokrasinin işleyişi tatmin edici bulunmadı
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Araştırma: 27 ülkeden 12'sinde demokrasinin işleyişi tatmin edici bulunmadı

1 saat önce

Dünya genelinde 27 ülkenin vatandaşlarıyla yapılan bir çalışma, ülkelerinde demokrasinin işleyiş şeklinden memnun olmayanların olanlardan fazla olduğunu gösterdi.

Araştırma: 27 ülkeden 12'sinde demokrasinin işleyişi tatmin edici bulunmadı, System.String[]
Dünya genelinde yapılan bir çalışmada 27 ülkeden 12'sinde demokrasinin işleyişinden memnun olmayanların oranının yüzde 50'yi geçtiği ortaya çıktı.

Pew Research Center'ın 2018'de yaptığı anket çalışması baz alınarak hazırlanan rapora göre, 27 ülke ortalamasında insanların çoğu demokrasinin işleyiş şeklinden memnun değil.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:53 
Euronews, Dünya
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