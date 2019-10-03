Son Dakika Haberleri: Araştırma: 6 saatten az uyumak kanser hatta ölüm riskini artırıyor
Son Dakika Dünya Haber

Araştırma: 6 saatten az uyumak kanser hatta ölüm riskini artırıyor

1 saat önce

Amerikan Kalp Vakfı Dergisi’nde "Journal of the American Heart Association", yayımlanan bir araştırma, 6 saatten az uyumanın, kanser hatta ölüm riskini artırdığını ortaya koydu.

Araştırma: 6 saatten az uyumak kanser hatta ölüm riskini artırıyor, System.String[]

Amerikan Kalp Vakfı Dergisi'nde "Journal of the American Heart Association", yayımlanan bir araştırma, 6 saatten az uyumanın, kanser hatta ölüm riskini artırdığını ortaya koydu.


Araştırmaya göre, orta yaş grubundaki, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet hastası veya kalp sorunu olan insanlar, 6 saatten az uyumaları halinde yüksek oranda kanser hatta erken yaşta hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 polis öldü
Irak'ta başlayan gösteriler üçüncü gününde devam ediyor: Ölü sayısı 19'a yükseldi Uşakta "torun" dehşeti...Babaannesini altınları için boğarak öldürdü Uşak'ta torun vahşeti! Babaannesini altınları için boğarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 22:53:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araştırma: 6 saatten az uyumak kanser hatta ölüm riskini artırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]