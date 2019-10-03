Araştırma: 6 saatten az uyumak kanser hatta ölüm riskini artırıyor
1 saat önce
Amerikan Kalp Vakfı Dergisi’nde "Journal of the American Heart Association", yayımlanan bir araştırma, 6 saatten az uyumanın, kanser hatta ölüm riskini artırdığını ortaya koydu.
Amerikan Kalp Vakfı Dergisi'nde "Journal of the American Heart Association", yayımlanan bir araştırma, 6 saatten az uyumanın, kanser hatta ölüm riskini artırdığını ortaya koydu.
Araştırmaya göre, orta yaş grubundaki, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet hastası veya kalp sorunu olan insanlar, 6 saatten az uyumaları halinde yüksek oranda kanser hatta erken yaşta hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:16
Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 polis öldü Irak'ta başlayan gösteriler üçüncü gününde devam ediyor: Ölü sayısı 19'a yükseldi Uşakta "torun" dehşeti...Babaannesini altınları için boğarak öldürdü Uşak'ta torun vahşeti! Babaannesini altınları için boğarak öldürdü