Araştırma: 6 saatten az uyumak kanser hatta ölüm riskini artırıyor

Amerikan Kalp Vakfı Dergisi'nde "Journal of the American Heart Association", yayımlanan bir araştırma, 6 saatten az uyumanın, kanser hatta ölüm riskini artırdığını ortaya koydu.



Araştırmaya göre, orta yaş grubundaki, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet hastası veya kalp sorunu olan insanlar, 6 saatten az uyumaları halinde yüksek oranda kanser hatta erken yaşta hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya.