Araştırma: ABD ile Rusya arasında nükleer savaş çıkarsa 90 milyon insan ölür
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Yapılan bir araştırmaya göre ABD ile Rusya arasında çıkacak olası bir nükleer savaşta en az 90 milyon insanın öleceği kaydedildi. Princeton Üniversitesi'nin yaptığı akademik çalışma, böyle bir savaşın çıkması durumunda ilk birkaç saat içinde en az 34 milyon kişinin hayatını kaybedeceğini öngörüyor
Yapılan bir araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rusya arasında çıkacak olası bir nükleer savaşta en az 90 milyon insanın öleceği kaydedildi.
Princeton Üniversitesi'nin yaptığı akademik çalışma, böyle bir savaşın çıkması durumunda ilk birkaç saat içerisinde en az 34 milyon kişinin hayatını kaybedeceğini öngörüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:00
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