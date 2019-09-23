Son Dakika Haberleri: Araştırma: ABD ile Rusya arasında nükleer savaş çıkarsa 90 milyon insan ölür
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Araştırma: ABD ile Rusya arasında nükleer savaş çıkarsa 90 milyon insan ölür

5 dakika önce

Yapılan bir araştırmaya göre ABD ile Rusya arasında çıkacak olası bir nükleer savaşta en az 90 milyon insanın öleceği kaydedildi. Princeton Üniversitesi'nin yaptığı akademik çalışma, böyle bir savaşın çıkması durumunda ilk birkaç saat içinde en az 34 milyon kişinin hayatını kaybedeceğini öngörüyor

Araştırma: ABD ile Rusya arasında nükleer savaş çıkarsa 90 milyon insan ölür, System.String[]

Yapılan bir araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rusya arasında çıkacak olası bir nükleer savaşta en az 90 milyon insanın öleceği kaydedildi.


Princeton Üniversitesi'nin yaptığı akademik çalışma, böyle bir savaşın çıkması durumunda ilk birkaç saat içerisinde en az 34 milyon kişinin hayatını kaybedeceğini öngörüyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Princeton Üniversitesi, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:00 
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