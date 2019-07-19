Araştırma: AK Partililerin yüzde 33'ü merkez sağda yeni partiye ihtiyaç var diyor
1 saat önce
6 Temmuz-11 Temmuz tarihleri arasında yapılan ankette bugün genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna katılımcıların yüzde 27,7'si AK Parti, yüzde 22'si CHP, yüzde 9,2'si HDP, yüzde 8,1'i MHP, yüzde 6,9'u İYİ Parti cevabını verdi
Piar Araştırma'nın 6-11 Temmuz tarihleri arasında yaptığı ankette AK Parti
'ye oy veririm diyenlerin yüzde 33'ü merkez sağda yeni bir partiye ihtiyaç olduğu görüşünü dile getirdi.
Anket sonucuna göre katılımcıların yüzde 53,9'u merkez sağda yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu belirtiyor ancak yüzde 55,1'i erken genel seçim yapılmasını istemiyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:52
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