Araştırma: "Akşam Sosyalleşme Daha İyi Uyumanızı Sağlar" - Son Dakika

Bilim adamlarının açıklamaları "Akşam sosyalleşmenin geceleri daha iyi uyumaya yardımcı olacağı, ancak geç kahvaltı etmenin sizi DAHA Yorgun kılacağı" yönünde !

Çalışmada;

600'den fazla İsveçli yetişkin uykululuk ve davranış anketlerini tamamladı.

Çalışma yazarları, kendilerini yorgun hisseden insanların sosyalleşmeye gitme ihtimalinin daha düşük olduğunu buldu.

Akşam sosyalleşmesi, geceleri daha iyi uyumanıza ve kendinizi daha yenilenmiş hissetmenize yardımcı olabilir.

Kuşluk vakti ve öğleden sonra erken saatlerde sosyalleşmek sizi daha uykulu bırakabilir.

Akşam yemeği ve dışarıda bir şeyler içmek daha iyi uyumanıza ve kendinizi daha yenilenmiş hissetmenize yardımcı olabilir, ancak brunch'a gitmek tam tersi etkiye sahiptir ve sizi daha çok yorar.

İsveç 'nden araştırmacılar, özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde İsveç'te çalışan 641 yetişkinin davranışını ve uyku durumunu inceledi.

Benjamin Holding liderliğindeki ekibe göre uyku hali, başkalarıyla sosyalleşme arzumuz da dahil olmak üzere bilişsel yeteneği, motivasyonu ve davranışları bozabilir.

Ekip, sosyal aktivite ile arkasından gelen uykululuk ve uyku süresi arasındaki ilişkinin karmaşık olduğunu ve gün içerisindeki zamanlamaya bağlı olduğunu buldu.

UYKU GÜNLÜĞÜ DOLDURDULAR

Brunch için dışarı çıkmak öğleden sonra daha uykulu olmanıza ve geceleri daha az uyumanıza neden olabilir, akşam yemeğine çıkmak sizi daha ferahlatabilir ve daha iyi uyuyabilirsiniz.

Yazarlara göre, sosyal aktiviteye müdahale edebilecek faktörleri ortaya çıkarmak, artan yalnızlık ve sosyal izolasyon oranlarının ele alınmasına yardımcı olabilir.

Çalışmanın bir parçası olarak gönüllüler her 30 dakikada bir davranışlarını kaydetti, her üç saatte bir uyku ölçeği doldurdu ve her sabah bir uyku günlüğü doldurdu.

Bununla birlikte bulgular, uykulu olma hali dışarı çıkmak ve sosyalleşmek isteyen insanlarda bir düşüşe bağlı olduğunu gösteriyor - özellikle akşamları veya izinli olduğunuzda.

Sabahın geç saatlerinde ve öğleden sonra erken saatlerde artan sosyal aktivite, sonrası daha fazla uykululuk ile bağlantılıydı. Bu nedenle brunch türü geç kahvaltıya gitmek sizi daha çok yorabilir.

Ancak, aslında akşam dışarı çıkmak, uykulu olsanız bile uykunuzu azaltabilir, kendinizi daha yenilenmiş hissettirebilir ve geceleri daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir.

Ekip, 'Uykululuğun etkisi, sosyalleşmenin en olası olduğu zamanlarda, örneğin akşamları ve izin günlerinde en belirgin şekilde ortaya çıkıyor' diye yazdı.

'Bireyler faaliyetlerini seçme özgürlüğüne sahip olduklarında, uykululuk büyük olasılıkla sosyal teması etkilemekte ve böylece sosyal motivasyondaki değişikliklerin davranışsal seçimler üzerinde daha etkili olmasına izin vermektedir.'

Üç haftalık bir süre boyunca yürütülen çalışma, gündüz uykulu olma halinin 'insan motivasyonu ve davranışının önemli bir yönlendirici faktörü' olduğunu ortaya koydu.

KÖTÜ SAĞLIK SONUÇLARIYLA BAĞLANTILI

Ekip, yaptığı çalışmada, "Çok uyanıktan çok uykulu duruma geçmenin sosyal teması yaklaşık yüzde 70 azaltabileceğini gözlemliyoruz" diye yazdı.

Örneğin, vardiyalı çalışma veya ilaç nedeniyle ortaya çıkabilen uyku bozukluklarının ardındaki olası mekanizmalara bir bakış açısı sağladığını söylüyorlar ve bu durum daha kötü sağlık sonuçlarıyla bağlantılı.

Ekip, "Sosyal izolasyon ve yalnızlık oranları ile uyku bozukluğu oranlarının arttığının bildirildiğini, bu nedenle sosyal aktivitenin azalmasının nedenlerini anlamanın da özellikle acil olduğunu" yazmıştır.

Sonuçlar, örneğin uykululuğu hafifletmeye yönelik müdahalelerin hem kısa hem de uzun vadeli refahı iyileştirmek için etkili bir yol olup olmayacağına ilişkin gelecekteki araştırmalar için veriler sağlıyor.

Araştırmanın arkasındaki ekibe göre, gönüllülerin faaliyetlerini sadece 30 dakikada bir rapor ettiği bu araştırmada sınırlamalar olmuştur.

Bu durum, süreci katılımcılar için yönetilebilir hale getirmek için tasarlanmıştır, ancak daha kısa süreler içerisinde meydana gelen bazı sosyal temasları gözden kaçırtmış olabilir.