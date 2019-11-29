Araştırma: Amazon yangınları, And Dağları buzullarını daha hızlı eritiyor

Amazon Ormanları'ndan kilometrelerce uzaklıktaki dağ buzulları, yangınlar nedeniyle daha hızlı erime riskiyle karşı karşıya.



Bilim insanlarının perşembe yayımladığı bir rapora göre Amazon yangınları, Güney Amerika kıtasının batısında bulunan And Dağları buzullarının daha fazla ve daha hızlı erimesine sebep oluyor. Bunun sonucu olarak on milyonlarca kişinin su kaynağı tehlikede.