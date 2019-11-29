Son Dakika Haberleri: Araştırma: Amazon yangınları, And Dağları buzullarını daha hızlı eritiyor
Son Dakika Dünya Araştırma: Amazon yangınları, And Dağları buzullarını daha hızlı eritiyor - Son Dakika Dünya

Araştırma: Amazon yangınları, And Dağları buzullarını daha hızlı eritiyor

6 saat önce

Amazon Ormanları'ndan kilometrelerce uzaklıktaki dağ buzulları, yangınlar nedeniyle daha hızlı erime riskiyle karşı karşıya

Araştırma: Amazon yangınları, And Dağları buzullarını daha hızlı eritiyor, System.String[]

Amazon Ormanları'ndan kilometrelerce uzaklıktaki dağ buzulları, yangınlar nedeniyle daha hızlı erime riskiyle karşı karşıya.


Bilim insanlarının perşembe yayımladığı bir rapora göre Amazon yangınları, Güney Amerika kıtasının batısında bulunan And Dağları buzullarının daha fazla ve daha hızlı erimesine sebep oluyor. Bunun sonucu olarak on milyonlarca kişinin su kaynağı tehlikede.

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Amazon Ormanları, And Dağları, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:26 
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