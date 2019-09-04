Son Dakika Haberleri: Araştırma: Amerikalılar buzdolabındaki yiyeceklerin yarısını çöpe atıyor
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Araştırma: Amerikalılar buzdolabındaki yiyeceklerin yarısını çöpe atıyor

2 saat önce

Ohio ve Louisiana Devlet Üniversiteleri'nde yapılan bir araştırmaya göre ABD'de satın alınıp evlerde buzdolabına giren yiyeceklerin yaklaşık yarısı çöpe gidiyor. Sonuçlara göre, meyve yüzde 60 oranla en çok ziyan edilen ilk gıda ürünü. Etlerde israf oranıysa yüzde 50.

Araştırma: Amerikalılar buzdolabındaki yiyeceklerin yarısını çöpe atıyor, System.String[]

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gıda sektörü ve bu konudaki tüketici alışkanlıklarının gösterdiği farklılık her zaman dikkat çekici bulunmuştur. Aşırı büyük porsiyonlar, şekerli ve yağlı yiyecekler, obezite hastalığının yaygın olması ABD'ye has sorunlar olarak görülmekte.


Yapılan bilimsel bir araştırma ABD'deki bu olumsuz tabloya yeni bir bulgu daha ekledi. Ohio ve Louisiana Devlet Üniversiteleri'nde yapılan bir araştırmaya göre ülkede satın alınıp evlerde buzdolabına giren yiyeceklerin yaklaşık yarısı çöpe gidiyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Ohio, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:23 
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