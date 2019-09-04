Araştırma: Amerikalılar buzdolabındaki yiyeceklerin yarısını çöpe atıyor

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gıda sektörü ve bu konudaki tüketici alışkanlıklarının gösterdiği farklılık her zaman dikkat çekici bulunmuştur. Aşırı büyük porsiyonlar, şekerli ve yağlı yiyecekler, obezite hastalığının yaygın olması ABD'ye has sorunlar olarak görülmekte.



Yapılan bilimsel bir araştırma ABD'deki bu olumsuz tabloya yeni bir bulgu daha ekledi. Ohio ve Louisiana Devlet Üniversiteleri'nde yapılan bir araştırmaya göre ülkede satın alınıp evlerde buzdolabına giren yiyeceklerin yaklaşık yarısı çöpe gidiyor.