Araştırma: Amerikan Gençlerinin En Büyük Ölüm Nedeni Silahlı Şiddet Oldu - Son Dakika

NEW YORK, 22 Nisan (Xinhua) -- ABD'de kar amacı gütmeyen gazetecilik kuruluşu The Trace'in Boston merkezli bir araştırmanın analizine atıfta bulunan haberine göre silahlı şiddet, trafik kazalarını geride bırakarak Amerikan gençlerinin önde gelen ölüm nedeni oldu. Haber, 60 seneden uzun süredir, 1 ila 24 yaş arasındakiler için bir numaralı ölüm sebebinin trafik kazaları olduğunu ancak 2017 yılından bu yana en büyük nedenin silah yaralanmaları haline geldiğini kaydetti.

Araştırmacılar, "Trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının azaltılmasında ilerleme kaydedilse de ABD'li çocuklar ve ergenler arasında ateşli silahlara bağlı ölümlerin bu yüksek oranını kabul etmek zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.