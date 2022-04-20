Araştırma: Antarktika'daki Deniz Buzunun Kapladığı Alan Rekor Düzeyde Düşük Seviyeye Ulaştı - Son Dakika

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, Antarktika'daki deniz buzunun kapladığı alan, Şubat ayında rekor düzeyde düşük seviyeye ulaştı. Bu olay, beş yıl içinde ikinci kez yaşandı. Advances in Atmospheric Sciences dergisinde Salı günü yayımlanan araştırma, 25 Şubat tarihinde Güney Yarımküre'nin yazının bitiminden birkaç gün sonra, Antarktika deniz buzunun kapladığı alanın, 1978'de kutupların uydu gözlemlerinin başlatılmasından bu yana ilk kez 2 milyon kilometrekarenin altına düştüğünü ortaya koydu.

Antarktika deniz buzu, 1970'li yılların sonlarından bu yana her on yılda yaklaşık yüzde 1'lik hafif bir artış eğilimi yaşasa da Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki deniz buzunun kapladığı alan küresel ısınmanın sonuçlarından biri olarak hızlı bir düşüş yaşıyor. Sun Yat-sen Üniversitesi ile Zhuhai'de bulunan Güney Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Guangdong Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, 2022 yılının yazında deniz buzunun en düşük seviyeye gelişini incelemek amacıyla deniz buzu birikim analizini kullandı. Araştırmacılar, deniz buzu rekorunun kısmen anormal düşük basınç ile Pasifik Okyanusu'nun uzak güneyinde ve Batı Antarktika kıyılarında düşük atmosferik basınç merkezi olan batıdaki Amundsen Denizi Alçak Basınç Merkezi'nden kaynaklandığını öne sürüyor. Çalışmanın ortak yazarı olan Sun Yat-sen Üniversitesi'nden Yang Qinghua, olgunun büyük ölçüde doğal değişkenliğe atfedilmesi gerektiğini fakat daha fazla çalışma yapılmadan küresel ısınmanın rolünün göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.