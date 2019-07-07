Son Dakika Haberleri: Araştırma: Antibiyotikler grip virüsüne karşı direnci azaltıyor
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Araştırma: Antibiyotikler grip virüsüne karşı direnci azaltıyor

1 saat önce

İngiltere merkezli araştırma merkezi Francis Crick Institute'un fareler üzerinde yaptığı araştırmada, antibiyotiklerin grip virüsüne karşı direnci azalttığı belirtildi.

Araştırma: Antibiyotikler grip virüsüne karşı direnci azaltıyor, System.String[]
İngiltere merkezli araştırma merkezi Francis Crick Institute'un fareler üzerinde yaptığı araştırmada, antibiyotiklerin grip virüsüne karşı direnci azalttığı belirtildi.
Yapılan araştırma kapsamında, yararlı bakteriler taşıyan fareye enjekte edilen grip virüsü sonucu, yararlı bakterilerin yüzde 80'inin hayatta kaldığı belirtilirken; öncesinde antibiyotik verilen farelerde ise bu yararlı bakterilerin yaklaşık yüzde 30'unun hayatta kalabildiği belirtildi. 
Araştırmayı yapanlardan Dr. Andreas Wack, "Antibiyotiklerin ilk virüs direncini yok ettiğini keşfettik. Bu yüzden hastalara kolay bir şekilde antibiyotik verilmemesi gerektiğini anladık. Antibiyotiklerin doğru bir şekilde kullanılmaması, yararlı bakterilerin ölmesine neden olurken, bu bakterilerin ölmesi sonucu bizleri virüslere karşı savunmasız bırakabiliyor. Ayrıca, bu durum sadece insanlarda değil, dünyanın her yerinde antibiyotik verilen çiftlik hayvanlarında da aynı etkiyi gösteriyor" dedi.


- Ayaz
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:03 Kaynak: DHA
İngiltere, Dünya
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